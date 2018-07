500.000 de euro, din banii bucurestenilor, pentru concerte pe o insula plutitoare si lansarea unei flotile de barci

Ambarcatiunile vor participa la cursa Tamisei - The Great River Race, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).Proiectul Regata Marii Uniri - Flotila Romania Centenar 2018 se va derula in colaborare cu Asociatia Ivan Patzaichin - Mila 23 si cu Institutul Cultural Roman Londra, la propunerea Asociatiei."In contextul sarbatoririi a 100 de ani de la Marea Unire, in egala masura, Proiectul Regata Marii Uniri - Flotila Romania Centenar 2018 isi propune ca scop principal promovarea turismului cultural cu impact asupra publicului din Bucuresti, prin manifestarile organizate pe raul Dambovita in cadrul manifestarilor dedicate Zilelor Bucurestiului. Prin intermediul unor astfel de evenimente cu impact public semnificativ se vor oferi publicului informatii cultural-turistice privind Bucurestiul si Romania. Ambarcatiunile vor constitui puctul de atractie atat pe apa, in timpul paradelor, cat si pe uscat, in cadrul expozitiilor cu caracter cultural amenajate in timpul evenimentelor", se arata in proiectul de hotarare.Conform documentului, proiectul se va desfasura pe trei structuri: lansarea flotilei, participarea la Festivalul Tamisei la Londra si evenimentul Zilele Bucurestiului, care va consta in diverse concerte si spectacole.Flotila, lansata la apaAstfel, va fi lansata pe Dunare o flotila formata din ambarcatiuni care sa reprezinte fiecare regiune istorica a Romaniei: Tara Romaneasca, "ambarcatiunea cea mai spectaculoasa", cu "catarg ce va fi desfacut in format expozitie", Moldova si Transilvania si cea de-a treia ambarcatiune va reprezenta Dobrogea, Basarabia si Bucovina.Flotila va parcurge drumul pe apa pana la Londra, in zona Richmond si va debarca in dreptul Teatrului National din Londra, echipajele urmand apoi sa participe la spectacolul dedicat Romaniei din Parcul Bernie Spain Gardens, unde vor fi amenajate standuri regionale, expozitii tematice, istorice, turistice, ateliere de mestesuguri romanesti, iar pe scena amplasata in zona vor avea loc spectacole pop si de mu ...citeste mai departe despre " 500.000 de euro, din banii bucurestenilor, pentru concerte pe o insula plutitoare si lansarea unei flotile de barci " pe Ziare.com