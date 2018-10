Primarii marilor orase ameninta ca vor da Guvernul in judecata. Se plang de taierea bugetelor si vor "repararea greselii"

Vineri, 12 octombrie, a avut loc o reuniune a Comitetului Director al Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR) la Primaria Oradea, la care au participat si primarii municipiilor din Regiunile Vest si Nord-Vest. Cu aceasta ocazie, primarii municipiilor au cerut Guvernului "sa tina cont de doua principii foarte importante: de principiul predictibilitatii bugetare si de principiul autonomiei locale, iar aceste doua principiii trebuie sa se regaseasa in viitorul Cod al administratiei publice", se mentioneaza intr-un comunicat AMR.In cadrul reuniunii, presedintele AMR, Robert Sorin Negoita, a vorbit despre modul in care modificarile fiscal-bugetare din 2017 au afectat activitatea municipiilor din Romania, precizand ca municipiilor li s-a taiat o parte consistenta din buget si ca, pentru "repararea greselii", ARM propune ca municipiilor, oraselor si comunelor sa le fie alocata cota de 66% din impozitul pe venit."Asa cum stiti, impozitul pe venit a scazut de la 16% la 10%, un demers care nu a avut ca scop diminuarea poverii fiscale, ci banii au fost luati si mutati pentru acoperirea altor bugete ale administratiei centrale. Consider ca este in neregula sa se ia banii de la administratia locala si sa se transfere catre administratia centrala. De aceea, consideram ca Guvernul ar trebui sa tina cont de punctul nostru de vedere si sa refaca bugetele, cel putin, asa cum erau inaintea anului 2018", a spus Negoita la Oradea.La randul lui, presedintele Executiv al AMR, Ilie Bolojan, primarul municipiului Oradea, a vorbit despre transparenta de care trebuie sa dea dovada Ministerul de Finante si despre propunerea pe care o are AMR in acest sens, se mai arata in comunicatul citat"Important este sa stim cine ne plateste aceste taxe, cum ni le plateste, ceea ce inseamna asigurarea unei transparente din partea Ministerului de Finante legat de modul in care se calculeaza si se distribuie acesti bani.Colegii primari au reclamat faptul ca Ministerul de Finante s-a comportat in toti acesti ani intr-o formula opaca si au constatat ca de exemplu, desi o companie mare, care isi desfasoara activitatea intr-un municipiu, are sediul fiscal si e inregistrata in acel municipiu, nu apare ca platitor de impozit pe venit catre acea ...citeste mai departe despre " Primarii marilor orase ameninta ca vor da Guvernul in judecata. Se plang de taierea bugetelor si vor "repararea greselii" " pe Ziare.com