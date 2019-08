Primarii il acuza pe Teodorovici ca i-a mintit: S-au dat bani la sate, nu si la orase. Populatia va resimti curand efectele

Pana in momentul in care rectificarea bugetara a fost adoptata, cand inca era in faza de proiect, edilii din tara au fost de nenumarate ori chemati de ministrul de Finante la discutii. Discutii la care li s-a promis ca vor beneficia de sumele necesare pentru a-si desfasura activitatea in bune conditii.Primarii spun insa ca a fost vorba doar despre un joc de imagine, iar ministrul nu s-a tinut de cuvant. Astfel, ei se plang ca sunt nevoiti acum sa traiasca de pe o zi pe alta, aflandu-se in derapaj financiar.Exista riscul sa nu mai aiba bani pentru salarii, pentru asistenta medicala si sociala, scolile si liceele ar putea ramane in frig, este afectat iluminatul stradal, avertizeaza primarii.Romania se indreapta spre ruralizareIonel Chirita, presedinte executiv al Asociatiei Oraselor din Romania (AOR) si fost primar la Harsova, a declarat pentru Ziare.com ca ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a promis in luna ianuarie ca bugetul minim pentru primariile de oras va fi de 1.200 de lei pe cap de locuitor. A ramas, insa, doar promisiunea."In ianuarie, ministrul de Finante a spus ca ne da 1.200 de lei de locuitor buget minim de functionare si s-a razgandit. Prin legea 50, Legea bugetului, a impus o limita si a dat 1.000 de lei pe cap de locuitor la comune. La orase si municipii nu a mai tinut cont de acest lucru, nu a impus limita, iar orasele si municipiile, vorbesc acum de micile muncipii, au ramas ale nimanui", ne-a explicat Ionel Chirita.In aceste conditii, spune Ionel Chirita, s-a ajuns in situatia in care zeci de orase au bugetul minim de functionare mult mai mic decat al comunelor.Presedintele AOR afirma ca, daca lumea moderna merge spre urbanizare, Romania in acest moment se indreapta spre ruralizare."In felul acesta, 45 de orase si 5 municipii au bugetul minim de functionare mai mic de 1.000 de lei, in conditiile in care in aceasta suma intra si sumele pentru insotitorii persoanelor cu handicap. Deci Romania dezvolta politici de ruralizare. Daca lumea moderna merge spre urbanizare, ajungand la state, noi mergem spre ruralizare", sustine Ionel Chirita.El a mai spus ca in acest an a existat primul caz de oras care s-a transformat in comuna."Anul acesta avem primul oras care s-a transformat in comuna: Baneasa de Constanta. Au fost destepti. ...citeste mai departe despre " Primarii il acuza pe Teodorovici ca i-a mintit: S-au dat bani la sate, nu si la orase. Populatia va resimti curand efectele " pe Ziare.com