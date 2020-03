Primariile primesc acces la baza de date din Registrul electoral, pentru a identifica romanii de peste 65 de ani

Decizia a fost luata dupa consultari cu ministrul de Interne, Marcel Vela, si are scopul de a identifica persoanele cu varsta peste 65 de ani care ar putea avea nevoie de ajutor."In urma discutiilor dintre presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituletu-Buica si ministrul Afacerilor Interne, Ion-Marcel Vela, pe tema punerii in aplicare a prevederilor Decretului Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta si a Ordonantei militare nr. 2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID - 19 si avand in vedere solicitarile transmise AEP astazi, 23 martie 2020, de catre autoritatile publice locale, presedintele AEP a decis sa le permita acestora accesul in bazele de date din Registrul electoral", a transmis, luni, AEP.Ca urmare a acestei hotarari, primarii pot utiliza datele si informatiile continute in Registrul electoral pentru a identifica si a tine evidenta persoanelor in varsta de peste 65 de ani, conform art. 8 alin. (1) din Ordonanta militara nr. 2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19."Reamintim ca Registrul electoral este un sistem informatic national de inregistrare si actualizare a datelor de identificare a cetatenilor romani cu drept de vot si a informatiilor privind arondarea acestora la sectiile de votare. Registrul electoral este structurat pe judete, municipii, orase, comune, pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in tara. Persoanele autorizate sa efectueze operatiuni in Registrul electoral cuprinzand cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in tara sunt primarii sau persoanele desemnate de catre primari, prin dispozitie, conform legii", se mai arata in comunicat.Ordonanta militara nr 2 stipuleaza obligatia autoritatilor locale de a identifica persoanele in varsta care ar putea avea nevoie de ajutor."Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa identifice si sa tina evidenta persoanelor in varsta de peste 65 de ani, fara sustinatori sau alta forma de ajutor, si sa asigure sprijin acestora in vederea minimalizarii expunerii lor in afara locuintelor", este alineatul 1 al Art 8 din Ordonanta invocata.Citeste si Persoanele peste 65 de ani ar trebui izolate obligatoriu. Care e situatia reala din spita ...citeste mai departe despre " Primariile primesc acces la baza de date din Registrul electoral, pentru a identifica romanii de peste 65 de ani " pe Ziare.com