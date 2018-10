"Imprumuturile pot fi contractate numai cu avizul Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale si numai daca la data depunerii documentatiei UAT-urile nu au restante la imprumuturile contractate anterior.Documentele necesare in vederea obtinerii imprumutului se depun pana la data de 29 noiembrie 2018 la directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice", se arata intr-un comunicat remis presei joi seara de Ministerul de Finante.Conform sursei citate, MFP a completat si art. 63 din Legea nr. 273/2006, cu prevederi legate de obligativitatea autoritatilor administratiei publice locale de a notifica Comisia de autorizare a imprumuturilor locale (CAIL) in legatura cu efectuarea tragerilor autorizate pentru anul respectiv."Termenul limita este 15 august al fiecarui an, iar pentru 2018 data de 15 octombrie. In caz contrar, CAIL anuleaza sumele autorizate ca trageri pentru anul respectiv si le aloca altor UAT-uri care au proiecte de investitii in derulare.De asemenea, autoritatile locale, care nu efectueaza trageri pana la finalul anului in cuantumul notificat catre CAIL, vor plati o penalitate de 2% pentru sumele autorizate si netrase. Aceasta penalitate, care va reprezenta venit la bugetul de stat, urmeaza sa fie calculata si achitata de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pana la data de 31 martie a anului urmator.Noile prevederi sunt necesare ca urmare a faptului ca in practica CAIL s-a constatat ca au fost si sunt unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale care nu au utilizat integral sumele autorizate si astfel au blocat finantarea unor investitii publice de interes local", se mai arata in comunicatul citat. ...citeste mai departe despre " Primariile pot imprumuta pana la 450 de milioane de lei de la Trezorerie pentru a asigura caldura pe timpul iernii " pe Ziare.com