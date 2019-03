Primarul Iasiului se alatura campaniei #sieu. Pe 15 martie isi intrerupe lucrul pentru 15 minute

Primarul sustine ca demersul sau va fi facut pentru ca este nemultumit de lipsa autostrazilor din Romania, dar si in semn de sustinere pentru initiatorul campaniei #sieu, omul de afaceri sucevean Stefan Mandachi, care a construit primul metru de autostrada cu banii proprii."Pe 15 martie, la ora 15.00, voi fi in fata primariei Municipiului Iasi intr-o forma de protest fata de lipsa autostrazilor din Romania, pentru lipsa de vizibilitate a acestui program pentru Romania prin programul bugetar dar si pentru ca nu s-a facut de multa vreme nimic in acest domeniu si tara sufera.Nu este o masura singulara. De multa vreme tot mai multe asociatii civice si din Moldova si de peste tot in tara vin si aduc in atentia opiniei publice ca lipsa autostrazilor este un motiv foarte clar de subdezvoltare.Pe de alta parte este si un protest mai inedit facut de un moldovean care a explicat din calitatea sa de om de afaceri cati bani a pierdut din lipsa autostrazilor si cat de multa suferinta este in domeniul economic. Este si un semnal de alarma ca lipsa autostrazilor este cheia subdezvoltarii regiunii de Nord Est", a declarat, pentru Agerpres, primarul Mihai Chirica.Amintim ca romani si firme din intreaga tara isi vor intrerupe activitatea timp de 15 minute, pe 15 martie, de la ora 15:00.Protestul inedit este initiativa omului de afaceri Stefan Mandachi, cel care a construit primul si singurul metru de autostrada din Moldova, pe care a cheltuit 4.500 de euro si care va fi inaugurat in timpul protestului national de 15 minute.Numeroase companii si persoane si-au aratat intentia de a protesta alaturi de el. Au aparut si evenimente pe Facebook de sustinere a demersului - " 15 minute de greva generala. Romania vrea autostrazi", organizat de Rezist in Bacau, Impreuna pentru A8 si Moldova vrea autostrada si " 15 minute pe 15 martie la ora 15", organizat de Moldova vrea autostrada si Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei.Evenimentele sunt promovate sub hastagul #sieu.Iata cine a anuntat ca se va alatura protestului ...citeste mai departe despre " Primarul Iasiului se alatura campaniei #sieu. Pe 15 martie isi intrerupe lucrul pentru 15 minute " pe Ziare.com