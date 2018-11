Primele 30 de autobuze Mercedes-Benz cu wi-fi si prize USB, puse in circulatie la Cluj-Napoca

"Asigurarea unor conditii de transport in comun la standarde inalte pentru toti clujenii ramane o prioritate a Primariei, iar municipalitatea va continua politica de dotare a parcului auto al CTP cu autobuze noi performante, din fonduri locale, nationale si europene", a scris primarul Emil Boc , pe pagina sa de Facebook Autobuzele puse miercuri in circulatie corespund tuturor normelor europene in domeniu, au o perioada de garantie de 5 ani sau 350.000 km, toate consumabilele necesare la revizii in perioada de garantie vor fi asigurate de catre furnizor pe cheltuiala acestuia.Pretul unui autobuz a fost de de 1.046.994 lei +TVA, valoarea totala pentru 60 de bucati fiind de 62.819.640 lei+TVA.Autobuzele au capacitate totala de transport de 104 calatori, din care 26 locuri pe scaune si 78 locuri in picioare, au norma de poluare EURO VI, podea complet coborata, rampa pentru fotoliile rulante ale persoanelor cu dizabilitati, loc special amenajat in salon pentru fotoliile rulante si landourile pentru copii, inclinarea pe o parte a autobuzului in stati.De asemenea, autobuzele au 3 usi duble cu sistem antistrivire a calatorilor, sistem de incalzire in sezonul rece si sistem de aer conditionat pentru sezonul cald, sistem de supraveghere video interioara si exterioara, sisteme de informare vizuala si audio a calatorilor atat interior cat si exterior, sistem de numarare a calatorilor transportati, sistem de ticketing, computer de bord, internet gratuit WI-FI pentru calatori, prize tip USB pentru incarcarea dispozitivelor mobile, iar numarul traseului si a directiei de deplasare sunt anuntate vocal, in exteriorul autobuzului, in dreptul primei usi, pentru informarea persoanelor cu deficiente de vedere.De la inceputul anului 2018 au mai fost puse in circulatie in Cluj-Napoca si 11 autobuze electrice Solaris, precum si 15 autobuze articulate Mercedes, de 18 metri lungime.V.D. ...citeste mai departe despre " Primele 30 de autobuze Mercedes-Benz cu wi-fi si prize USB, puse in circulatie la Cluj-Napoca " pe Ziare.com