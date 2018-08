Zeci de persoane din Oradea au intampinat, miercuri seara, in Vama Bors, primele coloane de masini cu romani din Diaspora, care au venit in tara pentru a participa, vineri, la un miting antiguvernamental, la Bucuresti, informeaza Mediafax.Oradenii au adus cu ei steaguri tricolore si bannere cu mesaje precum "Stoparea legilor pentru corupti", "Desfiintarea comisiei Iordache care legalizeaza coruptia", "Demisia Guvernului marioneta Dancila" sau "Confiscarea extinsa a averilor coruptilor condamnati".Ei au scandat "Afara cu PSD din tara", "PSD ciuma rosie", "Romania trezeste-te".Printre romanii care au intrat prin Vama Bors s-au numarat familii din Marea Britanie, pornite in urma cu trei zile, dar si din Italia si alte state europene.Si la Timisoara a fst organizata o manifestatie miercuri seara, pentru a-i intampina pe conationalii care au strabatut mii de kilometri pentru a participa la protestul Diasporei.Oamenii au venit cu un banner mare pe care scria Timisoara sustine diaspora, au scantat timp de aproape o ora scandari anti-PSD si au anuntat ca vor pleca in numar cat mai mare spre Bucuresti, alaturi de romanii veniti de peste hotare.A.S. ...citeste mai departe despre " Primele coloane de masini cu romani, intampinate in vama cu steaguri si aplauze: Romania, trezeste-te! (Video) " pe Ziare.com