Primele declaratii ale barbatului in alb de la proteste: Am fost anuntati ca doi jandarmi sunt omorati. Toata piata a inceput un atac masiv asupra fortelor de ordine

El a vorbit despre gazul folosit de jandarmi, spunand ca "este foarte legal, aprobat si utilizat in toata lumea", iar Oficiul special al Procuraturii SUA a considerat ca acest gaz poate produce doar in stari exceptionale leziuni ale corneei, arsuri locale sau iritatii ale mucoaselor. "Letal nu poate sa fie de nicio culoare decat daca este utilizat in cantitati foarte mari in spatii inchise", a sustinut el.Cine e "fantoma alba", colonelul care ar fi coordonat interventiile in forta ale jandarmilor la protestul inecat in gaze si lacrimi (Foto&Video)In interviul acordat lui Alexandru Cautis, Catalin Paraschiv, seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei Romane spune ca el este "omul in alb", cel care apare in imagini coordonand interventia jandarmilor din Piata Victoriei si explica de ce nu era imbracat in uniforma."In 2012, pentru restabilirea ordinii publice la Piata Universitatii (n.r.- protestele din februarie 2012, in urma carora Emil Boc a demisionat din functia de premier), am fost tot in civil in fata oamenilor mei, mi-am comandat oamenii cum e normal pentru un comandant, ca astea sunt atributiunile mele si de asta ma plateste statul. (...) Ca sa fii un bun comandant trebuie sa ai o perspectiva, sa poti la un moment dat sa mergi chiar inspre oameni, sa fii vizibil, sa poti sa porti un dialog. In momentul in care m-as imbraca la fel ca oamenii mei, sa-mi pun o cagula, casca de protectie, in combinezon, as fi o testoasa, n-as mai fi vizibil. (...) E vara, e cald, asa am venit efectiv imbracat de acasa. Aveam doua posibilitati. Eu, unul, am mizat ca n-o sa se intample nimic la acest miting, eu n-am venit ca vezi Doamne se va tulbura ordinea publica, se va... Daca aveam o astfel de informatie sau macar intrezaream o astfel de atitudine, cred ca ma imbracam altfel. Eu, unul, am mers pana in ultima secunda ca de fapt n-o sa fie niciun fel de interventie. (...) Esarfa - s-au folosit gazele lacrimogene, avem nevoie efectiv de o protectie si de un fel de batista mai mare, ca nu puteam, sa scot servetelele din 30 in 30 de secunde", a spus Catalin Paraschiv.Intrebat de ce au fost folosite gazele, pentru ca acestea pot avea efecte pe termen lung, seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei Romane a spus ca ace ...citeste mai departe despre " Primele declaratii ale barbatului in alb de la proteste: Am fost anuntati ca doi jandarmi sunt omorati. Toata piata a inceput un atac masiv asupra fortelor de ordine " pe Ziare.com