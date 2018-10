Primele rezultate la referendum: Prezenta la vot - 20,96%. 91% au votat DA

Prezenta la vot a fost de 20,96%, mult sub pragul de 30% necesar pentru validarea scrutinului."Suntem in masura sa va oferim rezultatele verificarii si centralizarii partiale, pana la ora 09:00, astazi, 8 octombrie.Din totalul numarului de persoane inscrise pentru referendum, 18.278.496, si-au exprimat votul 3.778.716 de persoane, care reprezinta un procent de 20,96%.Numarul voturilor valabil exprimate la raspunsul DA: 3.461.581, care reprezinta 91,61% din numarul participantilor. Numarul voturilor valabil exprimate la raspunsul NU: 242.671, care reprezinta 6,42% din numarul participantilor. Voturi nule: 74.714, adica 1,97% din numarul participantilor", a declarat luni presedintele Biroului Electoral Central (BEC).Urmatoarele date vor fi anuntate la ora 13:00.Pentru ca referendumul sa fie valabil, dupa ce PSD si ALDE au schimbat legea, prezenta la urne trebuia sa fie de doar 30% din numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente (5.675.246).Totodata, referendumul ar fi fost validat daca optiunile valabil exprimate reprezintau cel putin 25% din cei inscrisi pe listele electorale permanente (4.729.372).Organizarea plebiscitului a costat circa 35 de milioane de euro, insa imaginile din sectiile de vot au aratat incaperi goale, unde observatorii si delegatii au lasat sa treaca timpul facand haz de necaz, citind sau chiar dormind. Au fost zeci de sectii unde nimeni n-a votat. Sau cel mult un alegator.Intrebarea care a asteptat raspuns pe buletinul de vot este "Sunteti de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?". Observatorii si jurnalistii au relatat nu putine cazuri in care cetatenii dadeau perdeaua la o parte ca sa intrebe unde pun stampila "pentru familie" sau "ei cu cine voteaza?".Iata cum s-a desfasurat prima zi de vot la referendumul pentru familie, pe care foarte multi au decis sa il boicoteze.Vezi aici cum a decurs si a doua zi de vot.Citeste si:Pragul necesar pentru validarea referendumului a fost atins intr-un singur judet, unul dintre cele mai sarace din RomaniaSute de mii de romani au votat pe liste suplimentare. Recordul absolut de prezenta la vot: 450,89%Catalin Radulesc ...citeste mai departe despre " Primele rezultate la referendum: Prezenta la vot - 20,96%. 91% au votat DA " pe Ziare.com