Primul Barometru de securitate energetica din Romania: Ce cred romanii despre schimbarile climatice, OUG 114 sau exploatarea gazelor din Marea Neagra

Acesta a fost realizat de INSCOP Research la comanda Institutului de Stiinte Politice si Relatii internationale "Ion I. C. Bratianu" al Academiei Romane (ISPRI) si a Laboratorului de Analiza a Razboiului Informational si Comunicare Strategica (LARICS), potrivit unui comunicat de presa remis vineri Ziare.com.Schimbarile climaticePotrivit sursei citate, 83,6% dintre romani considera ca schimbarile climatice sunt reale si produc efecte vizibile, in timp ce 11% cred contrariul."Rugati sa-si exprime opinia cu privire la sursele de energie care ar trebui incurajate cel mai mult in Romania (doua variante de raspuns posibile), 50,7% dintre respondenti mentioneaza energia produsa de panourile solare (fotovoltaice), 46,3% energia eoliana (produsa de vant), 35% energia produsa de hidrocentrale, 17,5% energia produsa prin arderea deseurilor (biomasa), 16,8% energia produsa prin arderea carbunelui, 11,1% energia produsa prin arderea gazului natural, 11% energia nucleara", potrivit comunicatului.Economisirea energieiDe asmenea, intrebati referitor la economisirea consumului de energie electrica, 61% dintre respondenti au spus ca este importanta pentru ei, 32,5% ca este importanta, 4,9% putin importanta, 1,4% foarte putin importanta.Intrebati de ce, 62% au spus pentru ca reduce din costuri, 30,8% au indicat reducerea poluarii si 6,2% confortul personal.In plus, 51,4% dintre romani cred ca economisirea consumului de gaz este foarte importanta pentru ei, 36,8% ca este importanta, 5% putin importanta, 1,2% foarte putin importanta.42,3% dintre romani au spus ca economisirea consumului de carburanti este foarte importanta, 29,9% ca este importanta, 5% putin importanta, 1,5% foarte putin importanta.OUG 114Despre controversata OUG 114 adoptata de Guvernul Dancila la sfarsitul anului trecut, 62,7% dintre respondenti au spus ca nu sunt de acord cu decizia, in timp ce 21% sunt de acord. 16,3% dintre respondenti nu au stiut sau nu au raspuns."Majoritatea respondentilor considera ca masurile adoptate prin OUG 114 vor avea efecte negative precum: cresterea facturilor la gaze si electricitate (63,5%), scaderea numarului de locuri de munca din sectorul energetic (54,8%) plecarea investitorilor straini (55,6%) sau scaderea investitiilor din sectorul energetic (54,8%)", conform sursei citate.Exploatarea gazelor din Marea NeagraDespre acest subiect ...citeste mai departe despre " Primul Barometru de securitate energetica din Romania: Ce cred romanii despre schimbarile climatice, OUG 114 sau exploatarea gazelor din Marea Neagra " pe Ziare.com