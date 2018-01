Primul exercitiu de alarmare a populatiei din 2018: Miercuri vor suna din nou sirenele in toata tara

Potrivit IGSU, in toate judetele tarii vor avea loc exercitii pentru verificarea functionarii mijloacelor de alarmare a populatiei, astfel incat sa fie centralizate permanent datele privind starea echipamentelor de avertizare si alarmare, precum si pentru pregatirea continua a autoritatilor administratiei publice locale.Astfel de exercitii se desfasoara, incepand din luna august 2017, in prima zi de miercuri a fiecarei luni.In cadrul exercitiului, semnalele de alarma au urmatoarele semnificatii, in functie de durata acestora:Semnalul ALARMA AERIANA se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauza de 4 secunde intre ele.Semnalul ALARMA LA DEZASTRE se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauza de 10 secunde intre ele.Semnalul PREALARMA AERIANA se compune din 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauza de 12 secunde intre ele. Prealarmarea reprezinta transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare catre autoritati despre probabilitatea producerii unor dezastre sau a unui atac aerian.Semnalul INCETAREA ALARMEI se compune dintr-un sunet continuu, de aceeasi intensitate, cu durata de 2 minute.Citeste si: "Daca, Doamne fereste, incepe razboiul cu Rusia, el, razboiul, va incepe pe teritoriul nostru. De ce credeti ca toata vara s-au facut teste la sirenele de aparare civila? Militarii au priceput mesajul, clasa politica ce mai asteapta?", Iulian Fota - interviu.In Capitala exista 390 de sirene in evidente (337 electrice si 53 electronice). Din acestea, doar 102 sunt centralizate si pot fi actionate de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti - Ilfov.In ceea ce priveste judetul Ilfov, acesta are in evidente 75 de sirene (58 electrice si 17 electronice). Dintre aestea, doar 10 sunt centralizate si pot fi actionate de catre ISU Bucuresti-Ilfov.Cele mai des intalnite situatii in care este alarmata populatia prin intermediul sirenelor electrice si electronice sunt inundatiile, cand este semnalata iminenta producerii unor viituri care sa puna in pericol viata persoanelor. ...citeste mai departe despre " Primul exercitiu de alarmare a populatiei din 2018: Miercuri vor suna din nou sirenele in toata tara " pe Ziare.com