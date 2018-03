Primul functionar public virtual din Romania se numeste Antonia - iata ce va face si unde

Primarul din Cluj Napoca, Emil Boc , a anuntat ca functionarul public virtual va fi functional incepand cu 15 aprilie."Va dirija cererile online ale cetatenilor, in prima faza conform tipului de cerere bifat si invatand in timp parcursul optim pentru fiecare cetatean care interactioneaza cu primaria; astfel, se reduce din munca celorlalti functionari publici prin redistribuirea instanta catre serviciul corespunzator a cererii completate de catre cetatean, simplificand din ce in ce mai multe procese si interactiunea clujenilor si vizitatorilor cu primaria.Va ajuta cetatenii 24 de ore din 24 in interactiunile lor cele mai frecvente cu primaria, respectiv primariile de cartier", a transmis Boc pe Facebook Practic, daca pana acum cerererile cetatenilor erau depuse la sediul primariei, acum se vor depune online si vor fi redirectionate imediat de Antonia catre serviciul de care apartine fiecare.Boc a anuntat ca deocamdata functionarul public virtual nu poate verifica continutul cererii, asa ca, daca cetateanul bifeaza ceva gresit, Antonia va actiona conform casutei bifate."A doua componenta implica instalarea unui robot intr-un spatiu al primariei. Acesta ar urma sa functioneze fara intrerupere si sa poata oferi acces la serviciile publice ale Primariei, pe care in mod obisnuit clujenii le pot rezolva la Centrul de informare pentru cetateni al municipalitatii clujene sau la primariile de cartier (sedii ale primariei - n.red.) ", a adaugat Boc.Edilul a anuntat si alte proiecte pentru viitorul apropiat."In stransa legatura cu sistemul digital de gestionare a cererilor care include si aplicatia My Cluj, Primaria Cluj-Napoca va lansa in curand un nou portal digital al orasului, creat prin implicarea voluntara a specialistilor IT-sti clujeni.Prin aceste proiecte, alaturi de celelalte aflate in dezvoltare cu variate componente de tehnologii noi, dorim sa imbunatatim comunicarea intre cetatean si institutia publica si vizam eliminarea birocratiei.In ceea ce priveste viitorul si progresul tehnologic, eu sunt optimist. Robotii nu vor putea inlocui slujbe care nu exista. Tehnologia nu va putea sa inlocuiasca toate locurile munca, dar va crea job-uri care nu exista in acest moment, astfel oamenii ar putea avea mai mult timp sa se relaxeze, sa petreaca timp cu familia. De aceea, sunt increzator ca prin intermediul tehnolo ...citeste mai departe despre " Primul functionar public virtual din Romania se numeste Antonia - iata ce va face si unde " pe Ziare.com