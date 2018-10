Primul vaporas a pornit in cursa inaugurala joi dimineata, avandu-l la bord pe primarul Nicolae Robu.Potrivit reprezentantilor Societatii de Transport Public Timisoara (STPT), trei vaporase vor circula, de luni pana vineri, de-a lungul canalului Bega, in intervalul 07:30 - 18.00, intre cele noua statii aflate pe maluri. Alte patru vaporase vor ramane de rezerva."Este foarte rentabil, pentru ca o cursa completa, de la un capat la altul, consuma patru litri de motorina, aproximativ costurile sunt de 20 de lei pentru o cursa completa, eu cred ca e foarte rentabil", a spus primarul Nicolae Robu.Pretul unui bilet este de 1 leu, insa timisorenii care au gratuitati la transportul in comun vor avea si pe vaporase. Tichetele vor putea fi cumparate de la chioscuri, dar si direct pe ambarcatiuni, de la un angajat taxator.Programul de circulatie se gaseste pe site-ul STPT, dar este afisat si in statii.La sfarsit de saptamana, vaporasele vor avea program de plimbare, nu de transport public in comun.Vaporasele de pe Bega au cate 50 de locuri, aer conditionat si sunt dotate cu veste de salvare. Circula cu cel mult 12 kilometri pe ora, iar in dreptul podurilor viteza va fi redusa la doar 5 km/h. Un traseu complet dureaza aproximativ o ora, din zona Solventul si pana la Uzina de Apa.Vaporasele au inceput sa circule pe Bega din 3 august, de Ziua Timisoarei, dupa ce reprezentantii Primariei au primit toate avizele pentru a putea lansa vapoarele la apa. De atunci, timisorenii s-au putut plimba zilnic cu vaporasele, insa doar in regim de agrement, in zona centrala a orasului.Vaporasele, sapte la numar, au fost achizitionate de Primaria Timisoara in cadrul proiectului european in urma caruia au fost reabilitate malurile Canalului Bega. Ambarcatiunile au costat aproximativ doua milioane de euro, bani proveniti de la bugetul local. ...citeste mai departe despre " Primul oras din Romania cu transport public pe apa " pe Ziare.com