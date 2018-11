Primul program de chirurgie robotica demara in urma cu 15 ani, la Cluj-Napoca, multumita profesorului de origine romana Ralf Senner

Evenimentul a fost consemnat la vremea respectiva de prestigiosul British Medical Journal:"Termenii cum ar fi chirurgia telerobotica, chirurgia asistata de robot sau chirurgia robotica virtuala au fost elementele esentiale ale prelegerii tinute in sala Clinicii III Chirurgie, Facultatea de Medicina Cluj-Napoca. Aceasta lume fascinanta a incetat sa mai fie o fictiune, ca in romanele lui Jules Verne", sublinia profesorul Ralf Senner.Din perspectiva impactului pe care il are azi chirurgia robotica, este evident ca programul din 2003, sustinut de profesorului Ralf Senner, nu a fost doar o viziune, ci a reprezentat un pionierat la nivel european, in domeniul chirurgiei asistate de robot si care ulterior a modificat fundamental tehnicile chirurgicale.Pentru profesorul de origine romana, aceasta a reprezentat un obiectiv profesional prioritar, fiind un corolar al experientei si viziunii sale, materializata intr-o cariera de exceptie in acest domeniu de activitate.Ca sa intelegem si mai bine contributia adusa chirurgiei robotice, trebuie sa subliniem faptul ca la acea vreme, aproape niciun chirurg nu aborda acest subiect, chiar daca ne referim la tari cu traditie in chirurgia din Europa, cum sunt Germania si Elvetia.In timp ce profesorul Cadier din Bruxelles vorbea, fara sa convinga, la Simpozionul MIC din Hamburg, in 2000, despre viitorul roboticii in chirurgie, profesorul Ralf Senner transforma viziunea sa in realitate. In acelasi an, in Germania, la Munchen realiza primele operatii asistate de robot (chirurgie robotica hibrida), implementa un program pentru chirurgia ambulatorie cu robotul si punea bazele chirurgiei bariatrice asistata de robot.Din anul 2000 si pana in prezent, profesorul de origine romana a operat cu toate sistemele robotizate, incepand cu robotul Zeus, AESOP 3000, Socrates si da Vinci generatiile Si si Xi iar, in 2017 a fost invitat in calitate de expert pentru evaluarea noului model da Vinci X.In Romania, cooperarea cu facultatea din Cluj a fost complexa: "Studentii care studiau patologia si tratamentul chirurgical s-au familiarizat cu elemente de chirurgie robotica virtuala si cu planificarea preoperatorie virtual tridimensionala", scria B ...citeste mai departe despre " Primul program de chirurgie robotica demara in urma cu 15 ani, la Cluj-Napoca, multumita profesorului de origine romana Ralf Senner " pe Ziare.com