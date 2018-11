Primul sondaj de opinie facut in Romania si SUA simultan: Ce si cat stiu americanii despre noi

Intrebati daca au auzit de Romania, 67% dintre americani au raspuns afirmativ, 20% nu au auzit de tara noastra, iar 12% nu au stiut sau au refuzat sa raspunda la intrebare.Iata si in ce context au auzit americanii de Romania:23% stiu ca Romania este o tara; 4% dintre americani au auzit de tara noastra datorita gimnasticii (sa nu uitam ca Nadia Comaneci traieste in SUA de peste 30 de ani), 3% cunosc pe cineva care locuieste in Romania, 3% stiu ca Romania a fost tara comunista. Un mic procent - 2% - a auzit de Romania datorita lui Vlad Tepes (si probabil mitului legat de vampirii din Transilvania), iar o majoritate covarsitoare - 61% - au raspuns ca au auzit de Romania in alte contexte decat cele enumerate deja.Foto: Ziare.comIata ce au raspuns americanii la intrebarea "Care credeti ca a fost cel mai important eveniment in Romania de la Marea Unire pana in prezent?":45% - Revolutia din 1989;8% - Aderarea Romaniei la UE in 2007;5% - Al Doilea Razboi Mondial;3% - Aderarea Romaniei la NATO;3% - Comunismul;1% - Marea Unire;1% - Monarhia;1% - Ziua de 23 august 1944 - sfarsitul razboiului;3% - alt raspuns.In acelasi timp, la aceasta intrebare, 30% dintre americani nu au stiut ce sa raspunda sau nu au dorit sa ofere un raspuns.Ce cred romanii despre SUALa randul lor, 79% dintre romani au spus ca au sentimente pozitive fata de SUA, 14% au apreciat ca eu sentimente negative, iar 6% au preferat sa nu raspunda.Foto: Ziare.comLa intrebarea "Cat de importanta este pentru tara noastra prezenta trupelor americane pe teritoriul Romaniei?", 75% dintre romani au apreciat ca "importanta si foarte importanta".18% au raspuns "putin si deloc", in timp ce 7% dintre romani au preferat sa nu raspunda.Credinta in DumnezeuLa intrebarea "Credeti in Dumnezeu?", atat americanii, cat si romanii in majoritate au raspuns afirmativ.Dintre romani, 92% cred in Dumnezeu, 5% au raspuns negativ, iar 3% nu au raspuns.In cazul americanilor, un procent mai mic decat in cazul tarii noastre, insa majoritar - 76% cred in Dumnezeu. 13% din cetatenii SUA au raspuns ca nu cred in Dumnezeu, iar 11% au raspuns ca nu stiu.Foto: Ziare.comSondajul a fost prezentat astazi in cadrul unui eveniment organizat de Academia Ro ...citeste mai departe despre " Primul sondaj de opinie facut in Romania si SUA simultan: Ce si cat stiu americanii despre noi " pe Ziare.com