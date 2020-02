Spitalul Huoshenshan are 25.000 de metri patrati si o capacitate de 1.000 de paturi.In doar 4 zile, spitalul construit de chinezi pentru coronavirus prinde contur (Video&Foto)Autoritatile chineze au confirmat decesul a 304 oameni, iar Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat decesul primei persoane in afara granitelor Chinei - un barbat in varsta de 44 de ani, aflat intr-un spital din Manila (Filipine).Peste 14.800 de cazuri de contaminare cu acest nou coronavirus, descoperit la finalul anului trecut in Wuhan (regiunea Hubei) din China, au fost inregistrate oficial pana in prezent. Numarul il depaseste pe cel al infectiilor cu SARS (sindromul respirator sever acut), inregistrate in 2002-2003.In afara Chinei, au fost semnalate cazuri de infectare in 24 de tari, intre care Marea Britanie, Spania, Franta, Germania si Statele Unite.CCTV a transmis in direct constructia spitalului, iar Global Times a scris ca peste 40 de milioane de oameni au urmarit in China transmisiunile prin streaming.China has started construction of a second special hospital in #Wuhan, the epicenter of the #CoronavirusOutbreak.The Wuhan Leishenshan Hospital is due for completion in a week #coronavirus #ĉ–°ċž‹è‚şç‚Ž pic.twitter.com/sbeBeu7rkG- QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 28, 2020In 2003, autoritatile chineze au contruit, in sapte zile, in Beijing, spitalul Xiaotangshan, pentru a-i trata pe bolnavii SARS. La fel ca acela, Huoshenshan este construit din prefabricate.Personalul medical va ajunge aici saptamana viitoare. ...citeste mai departe despre " Primul spital din Wuhan destinat pacientilor afectati de coronavirus va fi gata luni " pe Ziare.com