Principalele modificari ale Codurilor Penale pe care Dancila vrea sa le faca prin OUG. Legatura cu cazul Caracal si competenta DIICOT

Birchall a publicat, joi, pe site-ul MJ proiectul de OUG pentru modificarea si completarea Codurilor Penal si de Procedura Penala, dar si a ordonantei pentru organizarea si functionarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).Iata ce schimbari a anuntat Birchall in conferinta de presaCele mai importante modificari vizeaza perchezitiile domiciliare, infractiunile flagrante, liberarea conditionata a persoanelor condamnate pe viata sau care au peste 60 de ani. In plus, apare infractiunea de rapire - ca agravanta a infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal.Sunt reglementate competentele DIICOT in cazul unor infractiuni informatice sau daca savarsirea lor a intrat in aria unui grup infractional organizat.In plin scandal legat de ancheta crimelor de la Caracal, procurorii DIICOT preiau competenta in cazul infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal prin rapire.Proiectul OUG poate fi accesat pe site-ul MJ.Liberarea conditionata se acorda mai greuEste schimbata una dintre conditiile liberarii conditionate in cazul detentiunii pe viata, care poate fi dispusa daca cel condamnat a executat efectiv 25 de ani de detentiune. In prezent, un condamnat pe viata poate cere liberarea conditionata dupa 20 de ani de inchisoare.In cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii, aplicate pentru o infractiune al carei maxim prevazut de lege este inchisoarea mai mare de 10 ani, cuantumul pedepsei efectiv executate de catre persoana condamnata inainte ca aceasta sa dobandeasca dreptul de a solicita liberarea conditionata a fost majorat, prin impunerea unor fractiuni mai mari de pedeapsa ce trebuie executate.Regimul mai bland doar peste 65 de aniIn plus, creste limita de varsta in cazul variantei atenuate a liberarii conditionate de la 60 la 65 de ani. In aceste cazuri, legea prevede cuantumuri mai mici de pedeapsa ce trebuie efectiv executate pana la liberarea conditionata.Cererile de liberare conditionata pot fi facute dupa executarea efectiva a jumatate din durata pedepsei, in cazul inchisorii ce nu depaseste 10 ani, sau a cel putin doua treimi din durata pedepsei, in cazul inchiso