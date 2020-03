"Pe fondul extinderii epidemiei de COVID-19 in tarile limitrofe principatului, guvernul, din ordinul Altetei Sale principele suveran, decide inchiderea de la miezul noptii si pana la noi ordine a oricaror asezaminte care primesc public neesentiale pentru viata tarii", a anuntat principatul intr-un comunicat.Potrivit comunicatului, vor ramane deschise magazinele si pietele alimentare, farmaciile, tutungeriile si chioscurile, benzinariile si bancile.Masura afecteaza restaurante, cazinouri, cafenele, sali de spectacole, de cinema si discoteci.Totodata, guvernul micului principat de pe coasta mediteraneana, care a precizat ca lacasurile de cult vor ramane deschise, a cerut respectarea deciziilor anuntate.Irlanda inchide toate barurile, chiar inainte de Ziua Sfantului PatrickToate barurile din Irlanda vor fi inchise pana la sfarsitul lunii martie, pentru a reduce raspandirea coronavirusului, dupa ce videoclipuri cu petrecareti care cantau in localuri pline din Dublin au starnit furie pe social media, relateaza Reuters.Tarile de Jos inchid toate scolile, restaurantele si cluburile sportive din cauza pandemieiGuvernul olandez a decis duminica inchiderea tuturor scolilor, cafenelelor, restaurantelor si cluburilor sportive din tara, pana pe 6 aprilie, pentru a limita epidemia de COVID-19, informeaza Reuters.Germania pregateste restrictii de trafic la frontierele cu Franta, Austria si ElvetiaRestrictii severe in Austria: adunarile cu mai mult de 5 persoane au fost interziseCancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat noi restrictii severe, duminica, pentru a opri raspandirea virusului. Adunarile publice la care participa mai mult de 5 persoane au fost interzise, iar cetatenii nu mai au voie sa se intalneasca cu nimeni. ...citeste mai departe despre " Principatul Monaco inchide cazinourile, restaurantele, cluburile si salile de cinema " pe Ziare.com