Printul Charles salveaza o biserica din Maramures

Mostenitorul tronului britanic a donat de curand 5.000 de lire sterline pentru reparatia bisericii care l-a impresionat cand a vizitat-o in 2004, conform Digi 24.Printul Charles a donat banii la sugestia scriitorului englez William Blacker, care a trait mai multi ani in Breb."Cand i-am spus printului despre situatie si i-am propus sa lucram si sa facem ceva acolo, a fost foarte incantat de idee si fiindca si el a avut o experienta foarte placuta in Breb, cand a venit si oamenii au pregatit o masa pentru el", a spus William Blacker.Acum, biserica va fi reparata de Ambulanta pentru monumente."E un proiect al Asociatiei Monumentum care isi propune sa salveze aceste monumente periclitate, care sunt in stare de colaps sau precolaps. Sunt peste 600 de care stim noi in Romania", a explicat Eugen Vaida, reprezentantul Ambulantei pentru Monumente.Biserica este cunoscuta drept "biserica de lemn cu cel mai vechi turn din Romania", datat 1530. Tot aici se afla si una dintre cele mai vechi picturi murale pe panza, din 1626.Marian Vasile Pop, preotul din Breb, a declarat ca aceasta pictura este in pericol pentru ca acoperisul s-a deteriorat si ploua in interior.