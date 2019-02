Privatii din Sanatate ii raspund ministrului Pintea, care a acuzat clinicile de inconstienta dupa cazul falsului medic

Astfel, intr-un comunicat remis Ziare.com, Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private - PALMED atrage atentia ca, "in lipsa unui raport privind situatia din toate unitatile sanitare private, afirmatiile ministrului Sanatatii, doamna Sorina Pintea, sunt menite sa atraga atentia in mod negativ asupra intregului sistem de sanatate privat"."Institutiile private nu sunt constiente de ceea ce trebuie sa faca, adica sa presteze servicii de calitate si in siguranta pacientilor. Va asigur ca in sistemul public asa ceva nu se poate intampla. Nu am in acest moment toate datele. (...) Acum se vede ca institutiile private pot sa faca mai mult decat face o institutie publica, din pacate nu in folosul pacientilor - este o generalizare de care avem parte tot mai des in ultima perioada si pe care o consideram nedreapta si inoportuna", considera Eduard Dobre, director executiv PALMED, citat in comunicat.Reprezentantii clinicilor private considera ca statul este dator sa sustina sistemul medical si sa depuna toate eforturile pentru a veni in sprijinul nevoilor pe care le are pacientul roman."Sistemul medical este format, asa cum bine stim, din public si privat. Fiecare segment are drepturi si obligatii, iar pentru respectarea celor din urma se depun toate eforturile, de ambele parti. Prin urmare, atat timp cat nu exista dovezi in sprijinul acestei generalizari, solicitam public ca afirmatiile sa se limiteze la cazuri concrete, documentate si verificate", adauga comunicatul citat.In plus, "PALMED considera oportuna orice initiativa menita sa aduca progres in sistemul sanitar, un management performant si o cheltuire rationala a banului public, atat timp cat masurile sunt luate respectand cadrul legal si fara a discrimina cele noua sisteme, public si privat", completeaza Eduard Dobre, director executiv al Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private - PALMED.Ministrul Sorina Pintea a acuzat clinicile private pentru situatia creata de falsul medic, sustinand ca in sistemul de stat nu este posibil sa existe vreun astfel de caz.Cu toate acestea, falsul medic a obtinut o parafa de la o institutie din sistemul public. Miercuri dimineata, Pintea a declarat ca functionara DSP care i-a eliberat codul de parafa lui Matteo Politi a spus ca a facut-o ...citeste mai departe despre " Privatii din Sanatate ii raspund ministrului Pintea, care a acuzat clinicile de inconstienta dupa cazul falsului medic " pe Ziare.com