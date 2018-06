Cu toate ca Guvernul a promis ca a rezolvat scaderile aparute in urma aplicarii Legii Salarizarii, iata ca din nou sunt oameni care pierd si peste 1.000 de lei la salariu, cum e cazul celor de la Spitalul Judetean Pitesti, care au intrerupt munca miercuri si au protestat, potrivit presei lcoale.Oamenii au huiduit si au strigat "Hotii, hotii", in timp ce au umplut holurile institutiei.Ei spun ca ordonanta aprobata de Guvern pentru a corecta situatia celor 10% din angajatii din sistemul public sanitar cu salarii mai mici dupa aplicarea Legii Salarizarii nu a rezolvat nimic.Aplicarea regulamentului de sporuri este in continuare o problema ce duce la diferente intre veniturile angajatilor.Printre categoriile afectate sunt asistenti, infirmieri, dar si personalul TESA.Amintim ca angajatii din sanatate au fost la un pas de greva generala in luna mai, insa au renuntat dupa ce, in urma multor runde de negocieri, Guvernul a acceptat sa faca unele modificari la Legea Salarizarii. Aplicarea ei in forma initiala, impreuna cu modificarile aduse regulamentului de sporuri, a dus la situatia in care 10% din angajatii din sanatate s-au trezit cu salarii mai mici.Citeste si:Greva de avertisment in Sanatate: Pe unii au incercat sa-i cumpere, pe altii sa-i umileasca (Galerie foto)Fotoreportaj - Protest cu 10.000 de angajati din Sanatate la Guvern: Suntem tratati ca o natie de tampiti. Plecam din tara!Scrisoarea unor medici catre Dragnea si Guvern: Abrogati Legea Salarizarii daca nu aveti bani!Pintea admite ca a mutat bani de la sporuri la salarii, dar acuza ca e o criza falsaA.S. ...citeste mai departe despre " Problemele cu salariile din Sanatate nu s-au rezolvat, protestele continua: Hotii, hotii! (Video) " pe Ziare.com