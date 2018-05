Procesul finantarii campaniei lui Basescu a fost amanat a patra oara, din cauza avocatului Elenei Udrea

Motivul: avocatul Elenei Udrea este in strainatate.Noul termen a fost stabilit pentru 28 iunie.Elena Udrea si Dan Andronic au lipsit la acest termen, iar Ioana Basescu a fost prezenta in sala de judecata.Este al patrulea termen din acest proces care se amana din diverse motive procedurale. Procurorul DNA prezent in sala de judecata a cerut instantei amendarea avocatului Elenei Udrea si a solicitat ca instanta sa faca o cerere la Baroul Bucuresti, pentru a dubla avocatii alesi cu avocati din oficiu, pentru a putea incepe procesul."Aceasta situatie se repeta termen de termen", a explicat procurorul DNA.Judecatorul Antoaneta Nedelcu a respins toate solicitarile.Cazul este pe rolul instantelor din iulie 2017, dar a fost pana in februarie 2018 in faza de Camera Preliminara. Potrivit procedurii, un magistrat a analizat legalitatea rechizitoriului si a probelor.Elena Udrea mai este judecata in doua dosare: Gala Bute, proces aflat in faza de apel si in care contesta o sentinta de 6 ani de inchisoare, si Hidroelectrica , dosar aflat in faza de Camera Preliminara.Acuzatiile DNAProcurorii DNA au dispus in iulie 2017 trimiterea in judecata, sub control judiciar, a fostului ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului Elena Udrea, implicat direct in campania lui Traian Basescu pentru alegerile prezidentiale din 2009, pentru instigare la luare de mita si spalare a banilor, a fostului secretar general al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului Gheorghe Nastasia si a fostului presedinte al Consiliului Judetean Tulcea Victor Tarhon pentru luare de mita, a Ioanei Basescu, notar public, pentru instigare la delapidare si instigare la spalarea banilor si a lui Ioan Silviu Wagner, director general al unei societati comerciale cu capital majoritar de stat, pentru delapidare.De asemenea, DNA a dispus trimiterea in judecata, in libertate, a lui Dan Andronic pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului.Procurorii mentioneaza in rechizitoriu ca, in cursul anului 2009, in contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale, au fost colectate sume de bani provenite din infr ...citeste mai departe despre " Procesul finantarii campaniei lui Basescu a fost amanat a patra oara, din cauza avocatului Elenei Udrea " pe Ziare.com