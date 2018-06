Procesul Popoviciu: Statul vrea sa redevina proprietar pe terenurile din Baneasa, unde se afla mall-ul si Ikea. De ce s-a enervat judecatorul

Acesta este una dintre intrebarile la care trebuie sa gaseasca un raspuns judecatorul Corneliu-Ioan de la Curtea de Apel Bucuresti, cel care l-a condamnat in prima instanta pe milionarul Puiu Popoviciu, la 9 ani de inchisoare in dosarul "Ferma Baneasa".Magistratul judeca de aproape doi ani latura civila din acest proces si trebuie sa stabileasca cine plateste paguba si care sunt pagubitii. Cazul este pe rolul Curtii de Apel Bucuresti intr-un dosar separat de cel al condamnarii lui Popoviciu.Ce s-a intamplat la termenul de astaziStatul roman, prin Ministerul de Finante, a aratat, marti, ca vrea sa reintre in proprietatea celor 224 de hectare, iar Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti (USAMV) a spus ca nu se pune problema. Deoarece acesta a intrat in circuitul civil.Teoretic, astazi la Curtea de Apel Bucuresti ar fi trebuit sa fie pledoariile finale in acest caz. La dosar au venit documentele solicitate de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI), pe hartie si in format electronic, pe DVD. Doar ca reprezentantii statului si ai USAMV nu stiau la cat sa evalueze, in concret, prejudiciul din dosar."Cerem restituirea terenului in suprafata de 224 ha"Consilierul Ministerului de Finante a cerut un nou termen, de minimum o saptamana, pentru a studia documentele transmise de OCPI. Acesta a sustinut ca sunt neconcordante in calculele privind suprafata Fermei Baneasa. "Noi cerem restituirea terenului in suprafata de 224 de hectare si plata de 1.418.000 lei, contravaloarea imobilelor daramate pe teren", a aratat consilierul.Acesta a solicitat si o suma cu care ar fi fost pagubita, insa, Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara (USAMV) . Judecatorul s-a enervat si i-a atras atentia ca nu spune nimic despre o parte din constructii care nu ar fi fost demolate si ca cere si bani pentru care s-a constituit parte civila o alta institutie."Acolo prejudiciul este clar (dosarul penal care s-a soldat cu condamnari- n.red): faptul ca un bun proprietate publica a fost schimbat in proprietate privata. Ala-i abuzul. Urmeaza sa vedem care este latura civila. Ce cereti? Cat cereti? Eu am fost acuzat ca tergiversez cauza, am ...citeste mai departe despre " Procesul Popoviciu: Statul vrea sa redevina proprietar pe terenurile din Baneasa, unde se afla mall-ul si Ikea. De ce s-a enervat judecatorul " pe Ziare.com