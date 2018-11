Procesul "Retrocedarilor de pe litoral" se termina dupa un deceniu. Mazare isi afla sentinta din Madagascar

La termenul de vineri al procesului, avocatii care ii apara pe Mazare, Borcea si Constantinescu au anuntat ca acestia nu doresc sa fie audiati in instanta.Dintre cei trei, doar Borcea s-a prezentat in sala de judecata. Radu Mazare a fugit din Romania in Madagascar, iar Nicusor Constantinescu se afla in detentie, el avand condamnari in alte dosare.Citeste si: Dosarul Retrocedarilor de pe litoral: De ce DNA cere 15 ani de inchisoare in cazul lui Radu MazareFostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta a transmis prin avocatul sau ca nu doreste sa asiste la proces. El a depus o cerere de recuzare a presedintelui completului de judecata, Ionut Matei, solicitare care a fost insa respinsa.Judecatorul Ionut Matei a stabilit ca pe data de 14 decembrie sa fie audiati doi dintre inculpati, dar si martorii ceruti de DNA, urmand ca termenul final sa aiba loc pe 17 decembrie.Procesul se afla in faza de apel la Instanta suprema.Citeste si: Exclusiv - Cele 7 randuri care i-au adus lui Mazare o sentinta cu suspendare intr-un caz cu prejudiciu de 114 milioane de euroPrima sentintaIn iulie 2017, fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare a fost condamnat de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani inchisoare cu suspendare in dosarul privind retrocedarea ilegala a unor terenuri.In acelasi dosar, Nicusor Constantinescu, fost presedinte al CJ Constanta, a fost condamnat la 3 ani inchisoare cu suspendare, aceeasi pedeapsa primind si Dragos Savulescu, fost actionar al echipei de fotbal Dinamo Bucuresti.In schimb, Cristian Borcea, fost finantator al clubului Dinamo, a fost achitat.O solutie de achitare a primit si notarul Jean Andrei, sotul Laurei Andrei, fost presedinte al Tribunalului Bucuresti.Totodata, Ramona Dospinescu, Cristian Talpau, Nora Chirca si Giorgica Giurgiucanu au primit cate 3 ani inchisoare cu suspendare, restul inculpatilor care apar in rechizitoriu fiind achitati.Instanta a dispus desfiintarea mai multor inscrisuri ale Primariei Constanta, insa a respins actiunea civila a orasului Navodari, ca nefondata.Acuzatiile procurorilor DNAPe 28 octombrie 2008, Radu Mazare a fost trimis in judecata de procurorii D ...citeste mai departe despre " Procesul "Retrocedarilor de pe litoral" se termina dupa un deceniu. Mazare isi afla sentinta din Madagascar " pe Ziare.com