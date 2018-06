Procesul sefei NN Pensii: Instanta obliga ASF sa aduca acte privind convocarea sedintei in care s-a dat amenda-record

Magistratii au decis ca, la pana la urmatorul termen de judecata, din 18 septembrie, ASF sa depuna mai multe acte interne solicitate de avocatul Ralucai Tintoiu. In primul rand, este vorba de documentele in baza carora s-a convocat sedinta extraordidara, in care au fost amendati Raluca Tintoiu si NN Pensii.De asemenea, ASF trebuie sa depuna ordinele interne care stabilesc cvorumul necesar pentru organizarea unei sedinte. Asta dupa ce avocatul fostei sefe a NN Pensii a aratat ca decizia in acest caz s-a luat de 5 membri ai ASF, iar potrivit procedurii trebuiau sa fie 6 membri.Curtea de Apel a mai admis audierea unui martor, solicitat de Raluca Tintoiu, prin care fosta sefa a NN Pensii vrea sa arate ca ASF, prin convocarea unei conferinte de presa, atunci cand a anuntat sanctiunea, i-a adus un prejudiciu de imagine.Pe de alta parte, judecatorii au admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a ASF, privind restituirea amenzii de 100.000 de lei. Oficialii ASF au explicat in sala de judecata ca banii s-au dus la bugetul de stat, iar Tintoiu ar trebui sa dea in judecata Ministerul Finantelor daca-i vrea inapoi.Cum a decurs procesul de ieri: Procesul sefei NN Pensii: Avocatul sustine ca ASF nu a avut cvorum in sedinta in care a dat amenda-recordCazul NN PensiiRaluca Tintoiu, fostul director general al NN Pensii, a fost sanctionata de ASF cu 100.000 de lei la inceputul anului 2017, pentru ca i-a avertizat pe clienti ca au existat discutii privind o eventuala nationalizare a fondurilor de pensii private.Totodata, ASF i-a retras autorizatia de director general. Autoritatea a sanctionat si fondul de pensii NN cu o amenda record de 750.000 de lei. NN Pensii a decis, insa, sa nu conteste amenda.Citeste si: A inceput procesul sefei NN Pensii. Instanta obliga ASF sa justifice pe ce baza a dat amenzile record. Avocat: Nu exista vreo dovada a tipului de control ...citeste mai departe despre " Procesul sefei NN Pensii: Instanta obliga ASF sa aduca acte privind convocarea sedintei in care s-a dat amenda-record " pe Ziare.com