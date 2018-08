Procuror militar: Jandarmii pot fi identificati dupa numarul de pe casca. Mesaj pentru cei "timorati" de ancheta penala

Referindu-se la acei jandarmi "timorati" de ancheta penala, seful Parchetului Militar le transmite celor de buna credinta ca "acei jandarmi care au actionat conform prevederilor legale nu se vor afla sub incidenta acuzationala", ci doar cei care au incalcat ghidul Jandarmeriei.Intrebat marti cat de greu le este oamenilor sa ii identifice pe jandarmii care i-au agresat, procurorul Ionel Corbu a spus ca acestia vor fi identificati dupa numarul unic pe care il au inscriptionat pe casca."Exista modalitati specifice de identificare, ei au un numar de identificare pe casca si am remarcat acest lucru, cunoastem acest lucru si evident ca mai devreme sau mai tarziu ii vom identifica", a subliniat Corbu.Seful Parchetului Militar a precizat ca nu se vor afla "sub incidenta acuzationala" decat acei jandarmi care au incalcat ghidul elaborat de Jandarmerie pentru interventii."Vreau sa transmit, ieri am aflat in mod ocazional, ca jandarmii, parte din jandarmi, sunt timorati de aceste demersuri judiciare care se efectueaza. Vreau sa asigur orice cetatean de buna credinta ca acei jandarmi care au actionat conform prevederilor legale nu se vor afla sub incidenta acuzationala. Doar aceia care si-au depasit cadrul procedural, care au incalcat acel ghid emis de instituia domniilor lor", a explicat procurorul.Acesta a anuntat ca, pana in prezent, nici Jandarmeria Romana si nici MAI nu au pus la dispozitia anchetatorilor documentele solicitate privind pregatirea actiunii de vineri si interventia fortelor de ordine, despre care a mentionat ca "sunt esentiale in lamurirea si decelarea anumitor aspecte care sunt in masura sa dovedeasca participarea punctuala a unor ofiteri si subofiteri".Citeste si Carmen Dan sustine ca jandarmii au fost coordonati in Piata Victoriei de un procuror militar. Parchetul Militar o contrazice12 jandarmi s-au dus IML sa-si obtina certificat medico-legal. 63 de plangeri ale protestatarilor au fost depuse la Parchetul MilitarParchetul Militar a inceput urmarirea penala pentru purtare abuziva, abuz si neglijenta in serviciu, in cazul jandarmilor abandonati de colegi ...citeste mai departe despre " Procuror militar: Jandarmii pot fi identificati dupa numarul de pe casca. Mesaj pentru cei "timorati" de ancheta penala " pe Ziare.com