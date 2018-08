Magistratul a fost, asadar, de acord cu propunerea de clasare a anchetei facuta de ofiterii de la Brigada de Politie Rutiera (BPR).Avocata Ioana Mates, care-l apara pe Razvan Stefanescu, a declarat pentru Ziare.com ca se va duce astazi la sediul Brigazii de Politie Rutiera pentru a lua permisul clientului sau."Am primit solutia de clasare a dosarului: fapta nu exista. Urmeaza sa ne deplasam la sediul Politiei Rutiere pentru preluarea permisului", ne-a declarat Mates.Potrivit ordonantei procurorilor, cele doua placute de inmatriculare vor fi restituite autoritatilor suedeze prin intermediul Ambasadei Suediei din Bucuresti.Procurorul a decis si ca politistii se vor ocupa de scoaterea numerelor de inmatriculare din camera de corpuri delicte si predarea catre Ambasada Suediei.Ordonanta de clasareOrdonanta de clasareBrigada de Politie Rutiera din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti a propus saptamana trecuta clasarea dosarului de "conducere pe drumurile publice a unui vehicul inmatriculat in alt stat - care nu are drept de circulatie in Romania", in cazul autoturismului care avea numar antiPSD.Citeste si Inca o dovada ca politistii s-au pripit in cazul masinii antiPSD: Permisul a fost ridicat INAINTE ca placutele sa fie inactivate ...citeste mai departe despre " Procurorii au clasat dosarul in cazul placutei antiPSD. Detalii inedite din ordonanta Parchetului " pe Ziare.com