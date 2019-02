Procurorii din Brasov critica ordonanta lui Toader: S-a creat o structura paralela, Sectia de investigare a magistratilor

Reactia vine dupa ce Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta de modificare a Legilor Justitiei, promovata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Procurorii brasoveni mai cer ca "autoritatile statului si decidentii politici sa inteleaga si sa respecte recomandarile Comisiei de la Venetia, GRECO si MCV, ca standarde minime obligatorii pentru organizarea si functionarea unui stat de drept.""Faptul ca pe calea unei ordonante de urgenta au fost aduse modificari asupra modalitatii de ocupare a functiilor de conducere de la varful Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directiei Nationale Anticoruptie si Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism poate conduce la blocarea activitatii acestor institutii", arata un comunicat de presa, preluat de publicatia locala MyTex.ro.S-a creat o structura paralela"Totodata, prin OUG adoptata in sedinta Guvernului din data de 19 februarie 2019 s-a introdus aliniatul 6 la art. 881 din Legea 304/2004 prin care procurorul sef al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie este scos de sub controlul ierarhic al Procurorului General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, stabilit prin art. 132 alin. 1 din Constitutia Romaniei. In acest mod, se creeaza, de facto, o structura de parchet paralela, in afara Constitutiei si a Ministerului Public pentru anchetarea penala a magistratilor", explica procurorii.Acestia arata ca, desi procurorul general ramane formal conducatorul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie, acesta nu are niciun fel de atributii de control asupra procurorului sef al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie.Astfel, Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie devine singura structura de parchet din tara care nu se afla sub controlul ierarhic al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie."Tocmai aceasta anomalie institutionala a dus la reorganizarea Parchetului National Anticoruptie in urma Deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 235/2005 ca str ...citeste mai departe despre " Procurorii din Brasov critica ordonanta lui Toader: S-a creat o structura paralela, Sectia de investigare a magistratilor " pe Ziare.com