Procurorii din CSM reactioneaza la declaratiile Vioricai Dancila: Afecteaza independenta, prestigiul si credibilitatea justitiei

"Acreditarea ideii ca prin indeplinirea de catre procurori a obligatiei legale de a inregistra orice sesizare adresata de justitiabili, inclusiv plangerile vizand magistratii (peste 99% din aceste dosare penale au la baza o astfel de modalitate de sesizare), se creeaza un sistem de presiune asupra magistratilor vizati de aceste plangeri, reprezinta o afirmatie grava, nesustinuta factual si nepermisa intr-un stat de drept", arata Sectia pentru procurori din CSM, intr-un comunicat de presa.Atribuirea unor conotatii negative generale solutiilor de achitare, care in Romania se incadreaza in limitele normale la nivel european, este un demers de natura a decredibiliza intreaga activitate a Ministerului Public, sustin magistratii.Sectia subliniaza faptul ca toate probele administrate in cursul urmaririi penale sunt supuse evaluarii, sub aspectul legalitatii, numai judecatorilor."Afirmatia ca solutiile pronuntate de magistrati s-ar dispune dincolo de o astfel de evaluare facuta exclusiv de judecatori, in afara cadrului legal ori ca efect al unor presiuni de orice natura, are un real potential de afectare a independentei, prestigiului si credibilitatii justitiei", se arata in comunicat.Potrivit sursei citate, procurorii isi exercita atributiile in conformitate cu rolul lor constitutional de aparare a ordinii de drept si a drepturilor si libertatilor cetatenesti, avand ca unic temei legea."Sectia pentru procurori reitereaza imperativul unui mesaj public echilibrat si responsabil care sa consolideze increderea cetateanului in actul de justitie, indatorire care revine deopotriva tuturor reprezentantilor institutiilor publice", conchide comunicatul CSM.Citeste si: Dancila sustine in PE ca, fara Legile Justitiei, Parchetul se intoarce in era sovietica: MCV si-a ratat menirea!