Procurorii DNA au pus sechestru pe o casa din SUA, detinuta de fostul primar Cristian Poteras prin intermediari

Banii respectivi ar fi fost pretinsi si primiti in schimbul exercitarii atributiilor de serviciu referitoare la emiterea autorizatiilor necesare pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar si pentru atribuirea unor contracte de achizitie publica firmei Tettas SRL.Societatea Tettas si reprezentantul acesteia, afaceristul Iulian Constantin, sunt judecati pentru dare de mita in acest dosar.Citeste si: Fostul primar Cristian Poteras, trimis in judecata in al treilea dosar. E acuzat de mita de un milion de euroCasa din SUAPotrivit unor surse judiciare, pe 18 decembrie 2018, procurorii DNA au pus sechestru asigurator, pana la concurenta sumei de 250.000 de euro si 857.800 de dolari, asupra unor bunuri care ar apartine lui Cristian Poteras, prin intermediul unui intermediar.Este vorba de un teren cu suprafata de 8.066,11 mp in Sectorul 6 si o casa de locuit compusa din trei dormitoare si anexe situata in statul Michigan (SUA)."Casa din SUA a fost achizitionata in martie 2011 de un var al fostei sale sotii, Lucian Viorel Grecu, si are aproximativ 230 de metri patrati", au explicat sursele judiciare pentru Ziare.com.Colegi de dosarLucian Viorel Grecu si Cristian Poteras sunt "tovarasi" intr-un alt dosar, denumit de presa cazul Institutului Pasteur. Dosarul a fost trimis in instanta in septembrie 2018. Este vorba o ancheta in care este implicat si nasul fiului lui Liviu Dragnea, Paul Sorin Stanescu.Citeste si: Nasul fiului lui Liviu Dragnea si fostul primar Poteras, trimisi in judecata de DNAPotrivit DNA, Grecu l-ar fi ajutat pe edil sa primeasca un teren, acceptand sa figureze in mod formal intr-o tranzactie imobiliara in locul acestuia, pentru ascunderea beneficiarului tranzactiei.In acest caz, Poteras este acuzat de luare de mita si abuz in serviciu, in timp ce Grecu este judecat pentru complicitate la luare de mita. La randul sau, Stanescu este acuzat de complicitate la abuz in serviciu si spalare a banilor.CondamnareaIntr-un al treilea dosar in care a fost implicat, fostul edil Poteras a fost deja condamnat la opt ani de inchisoare si incarcerat.Decizia a fost data in mai 2015 de Curtea de Apel Bucuresti, dupa ce Judecatoria Sectorului 6 l-a achita