"In urma activitatilor desfasurate in cursul zilei de astazi, 15 august 2018, in dosarul privind anchetarea evenimentelor ce au avut loc cu ocazia mitingului organizat in Bucuresti, zona Piata Victoriei, in data de 10.08.2018, evenimente care au avut ca rezultat ranirea mai multor persoane, numarul plangerilor inregistrate a ajuns la 206, fiind efectuate pana in prezent 81 de audieri", a informat, miercuri seara, Ministerul Public pe pagina de Facebook Anterior, ultima cifra avansata privind plangerile inregistrate a fost de 192, de catre procurorul de caz, Ionel Corbu."Procurorii militari au inregistrat, pana in prezent, 192 de plangeri depuse de catre protestatari impotriva jandarmilor, acuzati ar fi intervenit intr-un mod abuziv la mitingul din 10 august", a precizat miercuri procurorul de caz, Ionel Corbu.Parchetul General a anuntat ca Sectia Militara a institutiei a preluat ancheta privind violentele din 10 august din Piata Victoriei, pentru a uni toate denunturile intr-un singur dosar, fiind avute in vedere si plangerile depuse impotriva ministrului de Interne si a prefectului Capitalei.Vezi si Prefectul Capitalei nu a transmis ordinul de interventie Parchetului Militar, desi a fost cerut ...citeste mai departe despre " 206 plangeri inregistrate privind abuzurile jandarmilor la protest. Pana acum, au avut loc 81 de audieri " pe Ziare.com