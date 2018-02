"Avand in vedere decizia ministrului Justitiei de a propune revocarea din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, domnul Augustin Lazar, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie reafirma pozitia exprimata constant, in sensul ca nu exista nici un motiv legal de revocare a doamnei Codruta Kovesi", se arata in mesajul procurorului general, publicat pe pagina de Facebook a institutiei.Iata aici cum s-a desfasurat declaratia de presa in care Toader a cerut revocarea sefei DNARaportul intocmit de ministrul Justitiei va fi postat pe site-ul Ministerului Justitiei si apoi trimis la sectia de procurori a CSM, pentru avizare, precum si presedintelui Romaniei, care va decide daca o revoca sau nu pe sefa DNA, potrivit Constitutiei.Imediat dupa anuntul lui Toader, oamenii au inceput sa se stranga in Piata Victoriei pentru a-si arata revolta fata de decizia lui Toader. ...citeste mai departe despre " Procurorul general Augustin Lazar: Nu exista niciun motiv legal pentru revocarea lui Kovesi " pe Ziare.com