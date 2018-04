Procurorul general avertizeaza asupra modificarii Codurilor Penale: Fapte grave sunt dezincriminate in mod explicit!

"Ministerul Public considera ca este necesara o reevaluare a acestora, in conditiile in care, intre altele, se preconizeaza in mod explicit dezincriminarea unor fapte grave (spre exemplu, traficul de influenta in ipoteza in care fapta nu este urmata de interventia pe langa functionarul asupra caruia faptuitorul pretinde ca are influenta) sau prin modificarea unor reglementari din partea generala a codului (spre exemplu, dezincriminarea unor infractiuni de coruptie sau de serviciu prin restrangerea categoriei de subiecti care au calitatea de functionari publici din punctul de vedere al legii penale) ", arata sursa citata.Procurorul general arata ca prevederile in discutie contin modificari numeroase, dintre care o serie de solutii legislative cu caracter de noutate, a caror evaluare impune un examen aprofundat.Printre aspectele semnalate de Ministerul Public, care necesita o analiza atenta, se afla:- oportunitatea modificarii unor solutii legislative care in timp si-au dovedit valabilitatea, inclusiv din punctul de vedere al conformitatii lor cu Constitutia;- modificarea unor solutii legislative fara luarea in considerare a consecintelor in planul punerii lor in aplicare;- lipsa unor corelari necesare intre normele Codului de Procedura Penala, precum si intre acestea si legea de organizare judiciara;- lipsa unor norme tranzitorii adecvate pentru solutiile procesuale noi.Ar putea afecta anchetaMinisterul Public considera ca trebuie reevaluate cu atentie acele solutii legislative care ar putea impieta asupra bunei desfasurari a urmaririi penale. Acestea ar fi:- imposibilitatea folosirii inregistrarilor facute de alte persoane privind propriile lor convorbiri, ori a altor inregistrari legal efectuate (cum ar fi cele prin camerele de supraveghere din spatii publice);- reducerea categoriilor de infractiuni pentru care se poate dispune arestarea preventiva (spre exemplu, nu se va putea dispune arestarea preventiva pentru infractiuni precum: agresiunea sexuala, actul sexual cu un minor, coruperea sexuala a minorilor, racolarea minorilor in scopuri sexuale, furt, furt calificat, inselaciune, abuz in serviciu, delapidare, represiune nedreapta, cercetare abuziv ...citeste mai departe despre " Procurorul general avertizeaza asupra modificarii Codurilor Penale: Fapte grave sunt dezincriminate in mod explicit! " pe Ziare.com