Augustin Lazar: Tanara magistratura din Romania a ajuns la maturitatea si profesionalismul care-i permit sa reziste

"Tanara magistratura din Romania a ajuns la maturitatea si profesionalismul care-i permit sa reziste la presiuni si influente exterioare, dand dovada de o deosebita responsabilitate in apararea, la standarde europene, a independentei institutiilor judiciare. Independenta judecatorilor si procurorilor nu este un privilegiu al acestora sau o prerogativa personala, ci reprezinta o necesitate pentru a ne asigura ca justitia, ca una dintre puterile statului, prin institutiile sale, este capabila sa isi indeplineasca rolul de a mentine echilibrul puterilor si a corectitudinii relatiei dintre stat si cetateni. Magistratii sunt obligati sa apere independenta justitiei ca pe o garantie pentru societate, fara de care aceasta nu ar putea exista ca o societate democratica, organizata pe principiile suprematiei dreptului", este mesajul transmis de procurorul general, Augustin Lazar.Magistrati din toata tara protesteaza in fata Curtii de Apel Bucuresti: LIVE Vrem ministru pro-Justitie (Foto & Video)Precizarile vin in timp ce cateva zeci de magistrati din toata tara protesteaza pe treptele Curtii de Apel Bucuresti, fata de ultimele modificari ale codurilor penale, dar si fata de pachetul de legi ale justitiei. Magistratii spun si ca ministrul Tudorel Toader nu este preocupat de conditiile necesare actului de justitie."Protestul de astazi nu este un protest al magistratilor, ci este pentru magistrati. Este un protest pe care-l facem pentru societatea civila, peentru ca numai printr-o justitie independenta putem garanta un proces corect si o judecata dreapta. Protestam pentru interventiile legislative, sa respecte recomandarile Comisiei de la Venetia, protestam pentru inexistenta oricarei imixtiuni ale celorlalte doua puteri ale statului, in activitatea puterii judecatoresti. Protestam pentru o permanenta preocupare a ministrului Justitiei, pentru a crea conditii care sa asigure un act de justitie de calitate cetatenilor, prin dimensionarea corecta a schemelor", a spus judecatorul Alina Palancanu, de la Tribunalul Neamt. ...citeste mai departe despre " Augustin Lazar: Tanara magistratura din Romania a ajuns la maturitatea si profesionalismul care-i permit sa reziste " pe Ziare.com