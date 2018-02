Procurorul general Lazar: E o tentativa de stopare a luptei impotriva coruptiei. CSM sa apere sistemul judiciar de atacurile politicienilor

Reactia vine ca urmare a scandalului declansat de familia Cosma si alimentat de unele surse mass-media apropiate PSD-ALDE, in cadrul caruia Liviu Dragnea si Guvernul forteaza demiterea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.Intr-un comunicat de presa al Ministerului Public se precizeaza ca procurorul general "dezavueaza campania desfasurata impotriva institutiilor justitiei in mod deosebit a Ministerului Public, de persoane aflate in proceduri judiciare in curs, unele condamnate definitiv".Totodata, Augustin Lazar "respinge ferm generalizarea la nivelul intregii activitati a procurorilor a incidentelor procesuale si a cazurilor particulare de magistrati procurori cercetati disciplinar"."Sistemul judiciar are proceduri legale riguroase de verificare a suspiciunilor de abateri disciplinare, inclusiv de genul celor lansate in media", reaminteste sursa citata.In plus, Ministerul Public "dezavueaza actiunile de instigare publica la interventia politicienilor in activitatea judiciara pentru demiterea unor procurori cu functii de conducere, prin ignorarea procedurilor judiciare clar prevazute de art. 51 al. 2 si 7 din Legea nr. 303/2004, precum si prin infrangerea principiului constitutional al separatiei puterilor in stat".In acest context, Augustin Lazar "cere conducerii Consiliului Superior al Magistraturii, garantul independentei justitiei, sa adopte o pozitie publica in apararea sistemului judiciar in fata acestor atacuri"."Procurorul general isi manifesta increderea in capacitatea sistemului judiciar din Romania de a-si indeplini misiunea de infaptuire a justitiei la nivelul standardelor europene. De asemenea, isi manifesta increderea in capacitatea de autoreglare a sistemului judiciar prin identificarea si rezolvarea conform procedurilor legale a tuturor incidentelor procesuale si a cazurilor particulare de abateri disciplinare.Asa cum de altfel retin si rapoartele MCV, problema Romaniei nu este functionarea defectuoasa a sistemului judiciar, ci tentativa de stopare a luptei impotriva coruptiei", se arata la finalul comunicatului citat.Citeste si Monica Macovei: Asistam la o inscenare. Se urmareste comasarea DNA cu DIICOT"Dezvaluirile" de la Antena 3 despre D ...citeste mai departe despre " Procurorul general Lazar: E o tentativa de stopare a luptei impotriva coruptiei. CSM sa apere sistemul judiciar de atacurile politicienilor " pe Ziare.com