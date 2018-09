Magistratul a raspuns unei intrebari, de ce ancheta in cazul jandarmilor se misca mai greu decat ancheta in cazul huliganilor."Este un dosar pe rolul Sectiei Parchetelor Militare care are un specific, majoritatea documentelor sunt clasificate. Faptul de a consulta niste documente clasificate atrage o anumita dificultate in evaluarea lor. Este evident ca acele documente trebuie declasificate", a declarat Lazar.AnchetaNumarul plangerilor depuse in dosarul violentelor din 10 august din Piata Victoriei a ajuns la 770, a anuntat la inceputul acestei saptamani Parchetul General.Dosarul violentelor din Piata Victoriei a fost preluat de catre Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia Parchetelor Militare de la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti.Peste 400 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale la protestul din Piata Victoriei.Citeste si: Jandarmii au secretizat informatia privind cantitatea de gaze folosita la interventia de la protestul diasporei ...citeste mai departe despre " Procurorul general spune ca dosarul violentelor merge greu din cauza ca MAI si Jandarmeria au secretizat documente " pe Ziare.com