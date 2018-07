Procurorul-sef interimar al DNA isi preia mandatul astazi

Anuntul a fost facut, joi dimineata, de catre procurorul general Augustin Lazar, fiind asteptate si declaratii de presa.Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA, iar procurorul Anca Jurma, sef al Serviciului de cooperare internationala si programe din Directia Nationala Anticoruptie si fost consilier al Laurei Codruta Kovesi a fost delegata in functia de procuror sef al DNA.Anca Jurma a indeplinit pe parcursul a doua mandate atributiile de procuror sef al Serviciului de cooperare internationala si programe din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, iar ulterior a fost numita consilier al procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie.Anca Jurma este fiica lui Nicolae Cochinescu, procuror-general in perioada 1996-1997 si fost judecator al Curtii Constitutionale din 2001 pana in 2010)Anca Jurma este procuror in DNA din anul 2002, inainte fiind procuror la Parchetul General, conform CV-ului sau.In perioada 2000 - 2002, ea a fost procuror sef al Biroului de cooperare internationala si programe din cadrul Sectiei de reprezentare si cooperare internationala din Parchetul Inaltei Curte de Casatie si Justitie. De asemenea, ea a fost procuror la Parchetul Judecatoriei Sector 3 Bucuresti, la Parchetul Tribunalului Bucuresti si la Parchetul Curtii de Apel Bucuresti.Jurma a terminat Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti in 1990 si a facut studii post-universitare in Italia, fiind, de asemenea, doctor in Drept.Ea este membra a delegatiei Romaniei la Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), precum si vicepresedinte al Retelei Europene Anticoruptie.Potrivit CV-ului sau, Anca Jurma vorbeste trei limbi straine - engleza, franceza si italiana.Tot luni, Ministerul Justitiei a anuntat ca a inceput selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerii de numire in functia vacanta de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie, procedura care se va incheia in 30 iulie.Laura Codruta Kovesi, revocata luni din functia de procuror-sef al DNA, dupa un mandat de peste cinci ani, a fost delegata miercuri de catre procurorul general Augustin Lazar pe un post de procuror la Serviciul de indrumare si control al Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Lazar spunand ca Kovesi va avea printre atrib ...citeste mai departe despre " Procurorul-sef interimar al DNA isi preia mandatul astazi " pe Ziare.com