Producator de inghetata fara E-uri: Poti face profit si cu un desert curat, preparat cu doza maxima de constiinta! Provocarea e sa ajunga la raft

Dupa mai bine de un deceniu in care construise, alaturi de familie, o afacere de succes cu lactate, in anul 2011, Irinei Filip i-a venit ideea sa produca inghetata (practic segmentul de desert al industriei lactatelor). De ce tocmai inghetata, cata vreme frigiderele marilor magazinele erau deja pline cu astfel de deserturi? Iata ce spune antreprenoarea."Am fost revoltata cand am vazut ca nu poti gasi la raft deserturi sanatoase, pe care sa le consumi cu incredere si, mai ales, pe care sa i le poti da copilului fara sa risti sa-l imbolnavesti. Mi s-a parut criminala inconstienta producatorilor care alimentau piata cu deserturi indesate cu E-uri periculoase, dar despre care spuneau ca ar fi minunate pentru copii.Sigur ca exista deja, inca de pe atunci, multa inghetata pe piata. Si acum exista. Dar daca veti citi etichetele caserolelor, veti vedea ca, in cele mai multe cazuri, produsele contin tot soiul de substante de sinteza chimica. Acestea nu se regasesc in natura, iar organismul uman n-a fost creat sa le proceseze.Despre unii dintre acesti aditivi - cum e caragenanul - s-a scris in repetate randuri ca sunt cancerigeni. Pe altii - cum e siropul de glucoza-fructoza - producatorii ii adauga in deserturi din lacomie, fiindca sunt indulcitori mai ieftini decat zaharul. Dar pentru ficatul si pancreasul consumatorului, acel sirop glucoza-fructoza e o otrava! Consuma-l des si e putin proabil sa scapi de diabet!In urma cu mai multi ani, am lucrat in sistemul sanitar. Si va pot spune ca astazi starea de sanatate a romanilor, si in special a copiilor, este mult mai precara decat atunci. Acum 30 de ani, spre exemplu, cazurile de diabet si cancer la copii erau rare. Astazi, spitalele sunt pline de copii cu astfel de boli.Oare nu se intampla asa si din cauza tuturor aditivilor periculosi, indesati in alimente? Eu cred ca si asta e o cauza. Si am zis ca merita sa incerc sa vin cu alternativa", a declarat Irina Filip pentru Ziare.com.Irina Filip, antreprenoarea care vrea sa puna inghetata sanatoasa pe rafturile marilor magazine. Foto: Ziare.com/Nicu SocolDrumul de la idee pana la fapta n-a fost, insa, tocmai scurt. Abia in 2016 a gasit antreprenoarea timp pentru a se ocupa de noul proiect. Si-a intocmit planul de afaceri si a convins o banca sa ii imprum ...citeste mai departe despre " Producator de inghetata fara E-uri: Poti face profit si cu un desert curat, preparat cu doza maxima de constiinta! Provocarea e sa ajunga la raft " pe Ziare.com