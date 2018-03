Producatorii de medicamente avertizeaza: Criza imunoglobulinelor se poate repeta si in cardiologie, oncologie si neurologie

"Modificarile propuse de autoritati la Ordinul 368/2017 privind metodologia de calcul al preturilor, subiectul dezbaterii publice de astazi, pot genera o noua criza a medicamentelor. Acestea vizeaza alinierea pretului medicamentelor inovatoare la pretul medicamentelor generice, ceea ce impune scaderea cu 35% a pretului medicamentelor noi. Astfel, 123 de medicamente pot disparea de pe piata. Dintre acestea, 55 au doar intre 1-3 alternative terapeutice, iar 24 medicamente nu au alternativa generica", afirma ARPIM intr-un comunicat remis presei.Potrivit directorului de Relatii Externe ARPIM, Liviu Popescu, criza imunoglobulinelor "pe care Romania inca nu a depasit-o" s-ar putea repeta si in cazul altor arii terapeutice, precum cardiologie, oncologie, neurologie, daca autoritatile vor decide "sa nu ia in considerare semnalul de alarma" al industriei farmaceutice si al pacientilor si vor implementa modificarile propuse la Ordinul 368/2017."Acum doi ani, cand decidentii au propus implementarea acestei masuri, am publicat rezultatele unui studiu care se baza pe evaluarea portofoliului companiilor farmaceutice membre ARPIM. Conform acestui studiu, 2,61 milioane pacienti ar fi afectati de disparitia a 123 de medicamente si dintre acestia, 800.000 ar avea dificultati in a-si asigura tratamentele pentru ca au incluse in schemele de tratament unele dintre cele 55 de medicamente cu alternative generice foarte reduse pe piata", a declarat Liviu Popescu, citat in comunicatul de presa.In opinia ARPIM, alinierea pretului medicamentelor inovatoare la pretul medicamentelor generice nu va afecta doar pacientii si va genera si o scadere a veniturilor la bugetul statului, intrucat, in urma scaderii pietei, se vor diminua contributiile companiilor farmaceutice la bugetul de stat provenite din achitarea TVA si a taxelor si impozitelor aferente desfasurarii activitatii acestora in Romania."Milioane de persoane pot fi afectate, veniturile la bugetul statului pot scadea cu 153 milioane lei. Este ingrijorator ca autoritatile nu iau in calcul consecintele negative majore ale unei astfel de masuri.Nu se vor realiza economii la bugetul de stat, in niciun caz companiile nu vor fi incurajate sa-si pastreze ...citeste mai departe despre " Producatorii de medicamente avertizeaza: Criza imunoglobulinelor se poate repeta si in cardiologie, oncologie si neurologie " pe Ziare.com