Productia de alcool sanitar s-a triplat in ultimele saptamani, in Romania

Potrivit acestuia, cererea de alcool sanitar pe piata din Romania a crescut semnificativ, atat din partea lanturilor de magazine, cat si din partea institutiilor publice, in special cele din domeniul sanitar."E o cerere enorma. La momentul acesta, este un produs pe care poti sa il produci in cantitati limitate, pentru ca depinzi si de alte materii prime, nu doar de alcool. Noi incercam sa aprovizionam cat putem piata din Romania, dar, repet, nu depinde totul de noi", a afirmat Sfaiter.Omul de afaceri din Botosani sustine ca, in ciuda cererii crescute de pe piata, pretul alcoolului sanitar, care este utilizat ca principal dezinfectant, nu a inregistrat o majorare similara altor produse sau materiale sanitare.Si totusi, medicul Adrian Streinu-Cercel a declarat miercuri seara, referindu-se la cei mai eficienti dezinfectanti pentru protejarea de coronavirus, ca spirtul medicinal nu este bun, nu foloseste la nimic, precizand ca trebuie utilizate substante biocide.Citeste si:Streinu-Cercel: Spirtul medicinal nu este bun! Nu foloseste la nimic!Adrian Streinu-Cercel: In primul rand plamanul este afectat de coronavirus. Foarte multi pacienti se vindeca fara sechele