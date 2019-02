Profesorii de Drept de la Universitatea Bucuresti cer abrogarea OUG 7 si se solidarizeaza cu protestul magistratilor

Intr-un comunicat de presa remis joi Ziare.com, 24 de profesori de Drept, inclusiv Simina Tanasescu, fost consilier prezidential, si Valeriu Stoica, fost ministru al Justitiei, constata ca "reformele" introduse in ultimii doi ani privind administrarea si punerea in aplicare a Justitiei, "intre care se inscrie, din pacate, si OUG nr. 7/2019, au dezechilibrat mecanismele prin care Justitia poate functiona in mod prompt, competent si eficient".Profesorii arata ca aceste probleme au fost semnalate si de institutiile vizate - instante de judecata, parchete si CSM, cat si de catre Parlamentul European, Comisia Europeana (inclusiv in cadrul MCV), Comisia de la Venetia si GRECO."Ne exprimam solidaritatea cu judecatorii si procurorii care isi apara statutul constitutional si astfel dovedesc ca magistratura si scolile de drept nu sunt accesorii inutile", adauga profesorii de la Drept."Consideram ca aceste masuri legislative trebuie inlaturate de urgenta - inclusiv prin abrogarea OUG nr. 7/2019 - in vederea salvgardarii valorilor statului de drept si protectiei drepturilor fundamentale ale cetatenilor impotriva coruptiei, arbitrariului si ingerintei politice in independenta magistratilor", arata documentul pe care il puteti citi integral mai jos.Amintim ca miercuri si cadrele didactice de la Facultatea de Drept a Universitatii Babes-Bolyai au criticat OUG 7, care modifica Legile Justitiei, si au aratat ca singura solutie care exista este abrogarea acesteia.Precizam ca mai multe proteste ale procurorilor si judecatorilor din toata tara sunt anuntate pentru aceasta saptamana.Manifestatiile au loc din cauza OUG 7, adoptata de Guvern saptamana trecuta, care modifica Legile Justitiei, schimbari care afecteaza independenta Justitiei si statul de drept din Romania, in opinia contestatarilor.De altfel, magistratii au protestat in numar mare, inca de saptamana trecuta, fata de modificarile facute prin OUG de Tudorel Toader la Legile Justitiei.Citeste si:Protest inedit de sustinere a magistratilor: Manifestantii blocheaza o strada din Cluj (Video)Imagini inedite de la protestele magistratilor (Foto) . Ce instante si parchete isi suspenda activitatea sau recurg la alte forme de revoltaProtestele fara preced ...citeste mai departe despre " Profesorii de Drept de la Universitatea Bucuresti cer abrogarea OUG 7 si se solidarizeaza cu protestul magistratilor " pe Ziare.com