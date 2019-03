Profesorii si studentii din Bucuresti si Sibiu fac manifestatii de solidaritate cu magistratii. Va fi prezent si Gabriel Liiceanu

Primii au fost cei de la Facultatea de Litere, din cadrul Universitatii din Bucuresti. Acestia au transmis ca joi, la ora 12:00, vor protesta pasnic si in tacere in fata institutiei."Dragi colegi, dragi studenti,Vrem sa ne aratam solidaritatea cu magistratii care in aceste zile protesteaza impotriva abuzurilor la adresa justitiei independente, promovate de OUG 7. In acest sens, ii chemam pe toti cei care au timp disponibil si gindesc ca noi sa ni se alature intr-un protest pasnic si nezgomotos, joi, 7 martie, ora 12,00, in fata intrarii Facultatii de Litere. Ne vom alinia in fata intrarii purtind pe brat o brasarda alba si vom ramine acolo timp de aproximativ o ora", este mesajul transmis, marti, pe pagina de Facebook a Facultatii de Litere de catre decanul Emil Ionescu.Profesorii Florin Diaconu si Andrei Cornea sunt printre cei care au confirmat prezenta."Ma alatur astfel, in chip absolut firesc (pentru mine, cel putin) acestei forme de a exprima public - vorba luiLiviu Papadima, pe care il stiu inca din din liceu - 'solidaritatea comunitatii academice fata de atitudinea magistratilor, a actorilor de la Teatrul National, fata de pozitiile formulate de catre cadre didactice si organizatii studentesti de la Facultatea de Drept si de catre multe alte persoane sau institutii din Romania privind recentele reglementari ale functionarii justitiei'", a notat Florin Diaconu.Acesta si-a invitat studentii care nu au cursuri sa i se alature. El a adaugat ca va pleca de la protest in jurul orei 17:00, pentru ca are cursuri, dar ca se va intoarce dupa ora 20:00.Tot la ora 12:00, tot joi, va fi protest si la Facultatea de Filosofie din Bucuresti. "Va fi un protest tacut, de 30 de minute. Vom purta banderole albe si inscriptii de sustinere a magistratilor", se transmite pe pagina de Facebook a institutiei. Profesorilor de aici li se va alatura si Gabriel Liiceannu.Universitatea din Bucuresti a transmis, miercuri la amiaza, ca se solidarizeaza cu "initiativele magistratilor si ale specialistilor in drept care solicita abrogarea OUG nr. 7/2019 si stoparea masurilor care pun sub semnul intrebarii bunul mers al justitiei in Romania".Conducerea universitatii a transmis, totusi, ca ramane "consecventa atitudinii sale de delimitare a activitatii academice fata de ingerintele politice de orice fel", dar ca "UB ...citeste mai departe despre " Profesorii si studentii din Bucuresti si Sibiu fac manifestatii de solidaritate cu magistratii. Va fi prezent si Gabriel Liiceanu " pe Ziare.com