"In perioada 29.10.2019, ora 17:00 - 01.06.2020, ora 8:00, circulatia rutiera va fi inchisa pe Transalpina (DN 67C) intre Ranca si Obarsia Lotrului (km 34+800 - km 59+800) pentru toate categoriile de autovehicule, ca urmare a prognozei meteo din urmatoarea perioada", transmite CNAIR intr-un comunicat remis luni Ziare.com.Vremea se va raci in zilele urmatoare, ajungandu-se la temperaturi chiar mai mici decat in mod normal pentru aceasta perioada din an.Iata prognoza pe doua saptamani emisa luni de ANM, care preconizeaza o scadere brusca a temperaturilor, dar si precipitatii ...citeste mai departe despre " Prognoza meteo inchide Transalpina " pe Ziare.com