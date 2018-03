Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), din seara zilei de 22 martie va incepe sa ninga slab, dar cu precadere in a doua parte a noptii, ninsoarea va deveni abundenta, iar vantul se va intensifica, astfel incat rafalele vor atinge 45 - 50 km/h si temporar in jur de 55 km/h, viscolind zapada si diminuand vizibilitatea.Stratul de zapada depus peste cel deja existent va fi consistent, neuniform, cu grosimi, in medie, de 15 - 20 cm. Temperatura va scadea treptat, astfel incat minima de vineri dimineata va fi cuprinsa intre -5 si -4 grade, iar intensificarile vantului vor amplifica senzatia de frig.Totodata, la primele ore ale diminetii de 23 martie, va continua sa ninga abundent, cand si vantul va avea intensificari cu rafale de 50 - 55 km/h, viscolind temporar ninsoarea. De asemenea, vizibilitatea in trafic va fi scazuta.Ulterior, atat ninsoarea, cat si vantul vor fi in diminuare ca intensitate, astfel incat seara ninsoarea va inceta, iar vantul nu va mai depasi 20 - 30 km/h.Grosimea totala a stratului de zapada, cand va inceta ninsoarea, va fi in medie de 25 - 35 cm. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de zero grade, dar intensificarile de vant din prima parte a zilei vor amplifica senzatia de rece.Sambata dimineata (24 martie) valorile termice vor oscila, la nivelul Capitalei, intre -4 si -2 grade.Din cauza vremii, vineri, nu se face scoala in Bucuresti si mai multe judete. Iata unde nu se tin cursuri.Citeste si Pericol de avalansa in Retezat si Parang. Cine nu asculta de Salvamont risca sa ia amenda ...citeste mai departe despre " Prognoza speciala pentru Bucuresti: Strat de zapada de 35 cm, in urmatoarele zile " pe Ziare.com