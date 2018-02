Prognoza speciala pentru Bucuresti: Temperaturile scad pana la minus 18 grade si zapada va atinge 30 de centimetri

Luni, valul de frig se va intensifica, va fi ger in cea mai mare parte a intervalului, iar rafalele de vant vor amplifica senzatia de rece.Ninsoarea va deveni abundenta mai ales spre seara si in cursul noptii, iar vantul va avea intensificari cu viteze de 60 - 65 km/h si va fi viscol temporar puternic.Astfel, marti dimineata, grosimea stratului de zapada nu va fi uniforma si se va situa in general intre 15 si 30 centimetri.Temperatura maxima va fi de minus 8 grade, iar cea minima de minus 11 si minus 10 grade Celsius.Potrivit ANM, valul de frig si gerul vor persista si miercuri, indeosebi dimineata si noaptea, temperatura maxima fiind de minus sapte si minus sase grade Celsius, iar cea minima de minus 13 - minus 12 grade Celsius, posibil mai scazuta in zona preoraseneasca, respectiv pana in jurul a minus 15 grade.Va mai ninge temporar in cursul zilei de miercuri si din nou, posibil spre sfarsitul noptii, iar stratul de zapada va mai creste cu 3 - 5 centimetri. Vantul va diminua din intensitate, astfel rafalele vor mai atinge la inceputul intervalului 45 - 50 km/h.Valul de frig si gerul va continua pana joi si va fi in intensificare noaptea, cand temperatura va cobori pana la minus 15 - minus 14 grade Celsius, mai scazuta la periferie, pana in jur de minus 18 grade Celsius. Maxima termica nu va depasi minus 8 grade Celsius.Meteorologii avertizeaza ca in cursul zilei de miercuri nebulozitatea va fi persistenta, temporar va ninge si este posibil sa se depuna un strat nou de zapada in general de 5 - 8 centimetri, apoi cerul va deveni partial noros.Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari la inceputul intervalului, cand viteza la rafala va atinge 40 - 45 km/h.Administratia Nationala de Meteorologie va actualiza avertizarea pentru Capitala in functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice.Vezi prognoza meteo pana pe 11 martie si afla cat mai tine gerulIata si avertizari meteo sunt in vigoare in toata tara pana pe 1 martie ...citeste mai departe despre " Prognoza speciala pentru Bucuresti: Temperaturile scad pana la minus 18 grade si zapada va atinge 30 de centimetri " pe Ziare.com