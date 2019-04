"In noaptea de Inviere 27/28 aprilie 2019, trenurile de metrou vor circula intre orele 23:00 - 1:00 la un interval de aproximativ 10 minute, iar de la ora 1:00 pana la ora 5:00, la un interval de 20 minute", a anuntat Metrorex.Compania a precizat ca, pentru desfasurarea in siguranta a traficului, este interzisa intrarea in statiile de metrou si in trenuri cu lumanari aprinse.De asemenea, in perioada 26- 30 aprilie si 1 mai 2019, trenurile de metrou vor circula pe Magistrala 1 (Republica- Dristor 2), Magistrala 2 (Berceni- Pipera) si Magistrala 3 (Anghel Saligny- Preciziei) la un interval de circa 10 minute, iar pe Magistrala 4 (Gara de Nord 2-Straulesti) la un interval de circa 11 minute. ...citeste mai departe despre " Program special al metrourilor, in noaptea de Inviere " pe Ziare.com