Proiect de lege impotriva abuzurilor administratorilor de bloc, cu amenzi de pana la 3.000 de lei

Pe 14 martie, senatorul PNL Eugen Tapu Nazare a inregistrat la Senat, in procedura de urgenta, o initiativa legislativa care modifica si completeaza Legea 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, in sensul introducerii obligatiei pentru administratorii de bloc de a prezenta documentele solicitate de organele de control din cadrul primariilor. Neprezentarea acestor acte se va amenda cu sume de la 500 la 3.000 de lei.Parlamentarii PNL sustin ca se impune inasprirea legislatiei in conditiile in care administratiile teritoriale primesc anual sute de reclamatii cu privire la posibile fapte de abuz, frauda sau falsuri in acte ale administratorilor."In prezent, statisticile releva ca exista peste 130.000 de asociatii de proprietari la nivelul tarii. In ultimii ani, in spatiul public au aparut numeroase dezbateri referitoare la abuzuri ale administratorilor, falsuri in acte, delapidari, fraude, multe dintre aceste ajungand in faza urmaririi penale sau a condamnarilor, cu grave consecinte asupra populatiei care este nevoita, din banii proprii, sa suporte aceste fapte.Unitatile administrativ teritoriale primesc anual sute sau mii de reclamatii de la membrii asociatiilor care se considera nedreptatiti sau inselati de administratori, motiv pentru care primariile dispun controale pentru luarea masurilor ce se impun. Chiar si asa, Legea 230/2007, in forma actuala, ofera posibilitatea asociatiilor de proprietari sa nu prezinte la control documentele solicitate, neexistand nicio prevedere expresa care sa atraga raspunderea administratorului unei asociatii de proprietari pentru aceasta fapta", potrivit sursei citate.Autoritatile care fac controale asupra acestor lucruri, fie tematic sa la sesizare, sunt compartimentele pentru sprijinirea si indrumarea asociatiilor de proprietari, din cadrul primariilor iar textul de lege propus de liberali sporeste atributiile acestora.Initiativa legislativa, formulata de senatorul PNL Eugen Tapu Nazare, este semnata si de senatorii liberali Mario Ovidiu Oprea (vicelider grup Senat PNL), Siminica Mirea si Eugen Pirvulescu.