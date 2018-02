Oamenii si-au luat bilete la film, pentru a intra in sala, alaturi de ceilalti spectatori, iar cand a inceput filmul s-au ridicat, au acoperit ecranul cu bannere si au inceput sa cante cantece bisericesti.Motivul? Filmul prezinta povestea unor activisti francezi care lupta pentru introducerea educatiei sexuale in scoli, care vorbesc despre SIDA si despre homosexualitate.Protestatarii au acuzat cu aceasta ocazie ambasadele straine si pe George Soros ca "pervertesc tineretul din Romania" prin sustinerea drepturilor minoritatilor sexuale si ca "fac reclama homosexualitatii"."Mergeti in Olanda!", spune unul dintre protestatari, care tine un banner pe care scrie, in traducere, "Soros, lasa-ne copiii in pace!". Pe un altul se poate citi "Romania nu e Sodoma si Gomora". Oamenii au avut la ei si icoane.Ceilalti spectatori, care au incercat sa vada filmul premiat la festivalul de la Cannes, nu au reusit din cauza acestui protest al credinciosilor homofobi.In cele din urma a venit si politia la fata locului.Un reporter al publicatiei Vice a transmis in direct imagini din sala de cinema:Iar aici puteti urmari trailerul filmului care a generat acest protest:...citeste mai departe despre " Proiectia unui film despre educatia sexuala, SIDA si homosexuali a fost intrerupta la Bucuresti de un grup de credinciosi scandalizati " pe Ziare.com