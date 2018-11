La sedinta anterioara proiectul picase la un vot distanta, pentru ca lipsea un consilier de la PSD, dar joi proiectul a trecut.Astfel, potrivit proiectului va fi decontat combustibilul folosit de cetateni pana la valoarea de 500 de lei lunar, daca mai multe persoane folosesc in comun un autoturism proprietate personala pentru deplasarea in aceeasi directie, si anume catre Bucuresti."Stimularea prin decontarea combustibilului in valoare de pana la 500 lei lunar in vederea incurajarii unor asocieri voluntare prin care parintii elevilor unitatilor de invatamant primare si secundare de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, care au domiciliul in regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov pot folosi in comun autoturismul proprietate personala in vederea transportului copiilor, la institutiile de invatamant primare si secundare de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, care vor fi selectate in cadrul unui proiect pilot", se arata in proiect.Proiectul a trecut in ciuda faptului ca numeroase ONG-uri si consilieri generali din Opozitie s-au opus."Gata, a trecut proiectu cu voucheru pentru benzina. Asta e, atata s-a putut. Suntem niste dobitoci", a transmis pe Facebook Irina Zamfirescu, de la ActiveWatch. Intrebata daca spera sa nu fie asa, ea a continuat: "Am trimis scrisori la consilieri, am cerut dezbateri la executiv. Inca mai speram ca se poate". ...citeste mai departe despre " Proiectul de car-sharing a trecut. Firea da 500 de lei pe luna celor care folosesc masina in comun " pe Ziare.com